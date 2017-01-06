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باشراحيل : سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 06 يناير 2017 07:15 صباحاً

 

قال الزميل الأستاذ محمد هشام باشراحيل والذي عين يوم الخميس مستشارا لوزير الإعلام مطهر الارياني انه سيبذل قصار جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز.

 

وجاء ذلك في تصريح أدلى به وتلقى موقع " شبوه برس" نسخة منه وجاء فيه :

أتوجه بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على الثقة التي اولاني إياها بتعييني مستشارا لوزير الاعلام في الجمهورية.

 

كما اشكر كل من هنأني من الأصدقاء و المواطنين، واجدها فرصة للتأكيد انني سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز على العمل الحكومي وأيضا تطوير العمل الصحفي في الصحافة الرسمية لتكون مرآة لهموم الناس وأداة تواصل أفضل بين الدولة والمواطنين.

 

أن عدن هي مهد حرية الرأي والرأي الاخر والصحافة الحرة والاعلام النزيه في الجزيرة العربية ومنها صدرت اول صحيفة ومجلة ومحطة راديو ومحطة تلفزه، ومن واجبنا جميعاً كلا من موقعه ان نسعى لعودة كل ذلك الى مدينتنا الحبيبة وعلى رأس ذلك عودة تلفزيون وإذاعة عدن للبث من عدن وبكوادر عدنية.

 

محمد هشام باشراحيل

مستشار وزير الاعلام

 

 

 

 

 

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