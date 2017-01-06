قطع الغيار المقدمة من دولة الإمارات ترفع الطاقة الانتاجية لمحطة الريان بالمكلا

أكد المهندس محمد باحاج مدير عام التوليد الكهربائي بساحل حضرموت أن التحضيرات لصيف القادم في محطة الريان المركزية لتوليد الكهرباء بالمكلا قد بدأت بعد استلام المحطة دفعة جديدة من الدعم المقدم من دولة الإمارات في أول أيام شهر يناير من هذا العام.

منوهاً؛ أن محطة الريان للكهرباء تغطي أغلب مديريات ساحل حضرموت.

وعند سؤالنا للمهندس؛ عن موعد بدء أعمال الصيانة ومدى الاستفادة من هذا الدعم ؟

أجاب: إن أعمال الصيانة قد بدأت في المحطة فور استلام دعم الأشقاء في دولة الإمارات، وإنه سيتم في القريب العاجل إدخال أحد المولدات للخدمة ، بعد توقف دام عدة أعوام .

مشيراً أن السعة الانتاجية للمولد 10 ميقاوات.

وأضاف قائلاً إن دعم الأشقاء في دولة الإمارات أتى في وقته، حيث تعاني المحطة من نقص شديد في مستلزمات الصيانة .

وعند سؤالنا؛ عن نوع الدعم وقيمته ؟

أجاب: أن الدعم المقدم عبارة عن قطع غيار وزيوت وفلاتر خاصة بمولدات محطة الريان المركزية للكهرباء.

مضيفاً؛ أن الدعم أتى على عدة دفعات متسلسلة منذ تحرير ساحل حضرموت.

وأشار إلى أن الدعم المقدم إلى قطاع الكهرباء بساحل حضرموت قد تجاوز المليار ريال تقريبا.

وعند السؤال؛ عن وجود نقص أو احتياجات أخرى في المحطة من أجل الاستعداد للصيف القادم ؟

أجاب: أن المحطة ما زال ينقصها بعض المعدات البسيطة وأن محافظ المحافظة اللواء الركن/ أحمد سعيد بن بريك يتابع عن كثب احتياجات المحطة. مضيفاً؛ أن الهلال الأحمر الإماراتي في تواصل مستمر معنا.

وفي آخر لقائنا بمدير عام التوليد بعث من خلالنا رسالة شكر وعرفان وامتنان للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم السخي لقطاع الكهرباء وجميع قطاعات البنية التحتية في حضرموت.

*- محمد بوعيران

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