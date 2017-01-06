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صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب ووكلاء ومستشارين في وزارة الاعلام

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 06 يناير 2017 07:08 صباحاً

 

صدر يوم الخميس القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخوة التالية أسمائهم في الوظائف المذكورة قرين كل اسم .

حسين عمر باسليم نائبا لوزير الاعلام .

الدكتور/ محمد حسن قيزان وكيلا لوزارة الاعلام .

ايمن محمد ناصر وكيلا لوزارة الاعلام .

الدكتور/ عبده سعيد المغلس وكيلا لوزارة الاعلام لقطاع التلفزيون .

الدكتور نجيب عبدالله غلاب وكيلا لوزارة الاعلام لقطاع الصحافة .

صالح حيدرة الحميدي وكيلا لوزارة الاعلام لقطاع الإذاعة .

عبدالباسط محمد القاعدي وكيلا لوزارة الاعلام للشؤون الفنية والإدارية .

عرفات جمالي مدابش وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام لشؤون الصحافة.

فياض أحمد نعمان وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام لشؤون التلفزيون .

اسامة منصور الشرمي وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام للشؤون الفنية والإدارية .

ليزا حيدره الحسني وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام لشؤون الإذاعة .

وقضت المادة الثانية منه بتعيين التالية أسمائهم مستشارين لوزير الاعلام:

احمد عبدالله المسيبلي

محمد هشام باشراحيل

مختار عبدالواسع الرحبي

فهد طالب الشرفي

عبدالسلام محمد الهبيط

كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

 

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