صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب ووكلاء ومستشارين في وزارة الاعلام

نفط شبوه ... (النمساوية) واللغز الكبير! بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار، وما يدور في دهاليز الشركات النفطية والغازية العاملة في المحافظة، وإيقاف مد الوصاية (الشمالية) عليها بعد عقود من السيطرة والهيمنة و (الهنجمة) والتعامل مع سلطات المحافظة المتعاقبة كـ (خادمة) مطيعة

صدى الخارج ‘‘الحضرمي‘‘ لا يجوز ان يتقدم فعل الداخل الخارج يصطلح بأنه هو الصدى للفعل الداخلى فلا يجوز للصدى ان يكون البديل للفعل. الامور تتضح وتنجلي تجاه المؤتمر الجامع الحضرمي فالاحزاب اليمنية جميعها ومن لف لفها تشترط على الوطن وهي صدى وليست فعل. القافلة تسير ويتأخر ضعيف الهمة والعزيمة أو من يقودهم الممسك بخطامهم من

الهيئة العامة للأراضي والمساحة تكرم شباب المقاومة بعدن الذين حافظو على ممتلكاتها من النهب والتخريب كرمت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يوم الخميس بالعاصمة عدن 59 شابا من شباب المقاومة الجنوبية من أبناء عدن الذين حافظوا على مباني وممتلكات ووثائق الهيئة خلال فترة الحرب وبعدها من اعمال النهب والتخريب والسرقة . وفي حفل التكريم الذي أقيم بمبنى فرع

التحضير لمعرض الصور الثاني ‘‘عدن مدينة تراثية ساحلية‘‘.. الإرث العمران وفنون العمارة تحت شعار "عدن مدينة تراثية ساحلية ،الإرث العمران وفنون العمارة بمدينة عدن" يجري تحضير معرض للصور التاريخية في الأيام المقبلة في مدينة عدن، بعد النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى الذي أقيم في يناير العام الماضي بجانب مقهى السكران . ويتضمن المعرض الذي سيستمر على مدى