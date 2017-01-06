أحد أفراد كتيبة سلمان الحزم يعرض كليته للبيع لعلاج أبيه !!

عرض أحد مواطني محافظة لحج منطقة "بيت عياض" ويدعى (فهد أحمد المذلق) إحدى كليتيه للبيع...

وسبب قيام "فهد المذلق" بعرض كليته للبيع هو لتوفير قيمة علاج والده الطريح للفراش والذي يعاني من مرض إرتفاع ضغط الدم الذي افقد والده الحركه وصعوبة الكلام والتبول إلا إرادي.

وقال فهد المذلق "الدنيا ضاقت بي والضروف اجبرتني على عرض كليتي للبيع من أجل توفير قيمة علاج والدي الذي أراه أمامي يتألم وأنا عاجز عن مساعدته...

فوالدي يحتاج إلى السفر لجمهورية مصر العربية...والحمد لله استطعت من توفير تذكرتين سفر إلى مصر ولكن لايوجد لدينا قيمة العلاج والمصاريف هناك...لذا اضطررت لعرض كليتي عبركم وعبر صفحتي بالفيس واتمنى أن أجد مشتري لكليتي في أقرب فرصة من أجل تسفير والدي وانقاذه من الموت.

يذكر أن فهد المذلق هو احد المناضلين في الحراك الجنوبي منذ عام 2008م إلى عام 2014

ثم انتقل إلى السعودية للعمل ومكث سنة فيها وعاد إلى الوطن مع كتيبة سلمان الحزم للمشاركة في الحرب وبعد إنتهى الحرب همشت كتيبة سلمان وافرادها ولازال أفراد كتيبة سلمان يعانون إلى يومنا هذا وفهد المذلق أحدهم.

*- سامح جواس

اتبعنا على فيسبوك