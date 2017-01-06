منذ
نفط شبوه ... (النمساوية) واللغز الكبير!
  بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار،  وما يدور في دهاليز الشركات النفطية والغازية العاملة في المحافظة، وإيقاف مد الوصاية (الشمالية) عليها بعد عقود من السيطرة والهيمنة و (الهنجمة) والتعامل مع سلطات المحافظة المتعاقبة كـ (خادمة) مطيعة
منذ 4 دقائق
صدى الخارج ‘‘الحضرمي‘‘ لا يجوز ان يتقدم فعل الداخل
  الخارج يصطلح بأنه هو الصدى للفعل الداخلى فلا يجوز للصدى ان يكون البديل للفعل.   الامور تتضح وتنجلي تجاه المؤتمر الجامع الحضرمي فالاحزاب اليمنية جميعها ومن لف لفها تشترط على الوطن وهي صدى وليست فعل. القافلة تسير ويتأخر ضعيف الهمة والعزيمة أو من يقودهم الممسك بخطامهم من
منذ 7 دقائق
الهيئة العامة للأراضي والمساحة تكرم شباب المقاومة بعدن الذين حافظو على ممتلكاتها من النهب والتخريب
  كرمت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يوم الخميس بالعاصمة عدن 59 شابا من شباب المقاومة الجنوبية من أبناء عدن الذين حافظوا على مباني وممتلكات ووثائق الهيئة خلال فترة الحرب وبعدها من اعمال النهب والتخريب والسرقة . وفي حفل التكريم الذي أقيم بمبنى فرع
منذ 9 دقائق
التحضير لمعرض الصور الثاني ‘‘عدن مدينة تراثية ساحلية‘‘.. الإرث العمران وفنون العمارة
  تحت شعار "عدن مدينة تراثية ساحلية ،الإرث العمران وفنون العمارة بمدينة عدن" يجري تحضير معرض للصور التاريخية في الأيام المقبلة في مدينة عدن، بعد النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى الذي أقيم في يناير العام الماضي بجانب مقهى السكران . ويتضمن المعرض الذي سيستمر على مدى
منذ 13 دقيقه
باشراحيل : سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز
  قال الزميل الأستاذ محمد هشام باشراحيل والذي عين يوم الخميس مستشارا لوزير الإعلام مطهر الارياني انه سيبذل قصار جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز.   وجاء ذلك في تصريح أدلى به وتلقى موقع " شبوه برس" نسخة منه وجاء فيه : أتوجه بالشكر
الرئيسية اخبار المحافظات أحد أفراد كتيبة سلمان الحزم يعرض كليته للبيع لعلاج أبيه !!
اخبار المحافظات

أحد أفراد كتيبة سلمان الحزم يعرض كليته للبيع لعلاج أبيه !!

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الجمعة 06 يناير 2017 07:03 صباحاً

 

عرض أحد مواطني محافظة لحج منطقة "بيت عياض" ويدعى (فهد أحمد المذلق) إحدى كليتيه للبيع...

وسبب قيام "فهد المذلق" بعرض كليته للبيع هو لتوفير قيمة علاج والده الطريح للفراش والذي يعاني من مرض إرتفاع ضغط الدم الذي افقد والده الحركه وصعوبة الكلام والتبول إلا إرادي.

وقال فهد المذلق "الدنيا ضاقت بي والضروف اجبرتني على عرض كليتي للبيع من أجل توفير قيمة علاج والدي الذي أراه أمامي يتألم وأنا عاجز عن مساعدته...

 

فوالدي يحتاج إلى السفر لجمهورية مصر العربية...والحمد لله استطعت من توفير تذكرتين سفر إلى مصر ولكن لايوجد لدينا قيمة العلاج والمصاريف هناك...لذا اضطررت لعرض كليتي عبركم وعبر صفحتي بالفيس واتمنى أن أجد مشتري لكليتي في أقرب فرصة من أجل تسفير والدي وانقاذه من الموت.

يذكر أن فهد المذلق هو احد المناضلين في الحراك الجنوبي منذ عام 2008م إلى عام 2014

ثم انتقل إلى السعودية للعمل ومكث سنة فيها وعاد إلى الوطن مع كتيبة سلمان الحزم للمشاركة في الحرب وبعد إنتهى الحرب همشت كتيبة سلمان وافرادها ولازال أفراد كتيبة سلمان يعانون إلى يومنا هذا وفهد المذلق أحدهم.

*- سامح جواس

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة