الرئيس هادي يثني على جهود الباحث في تاريخ عدن والجنوب بلال غلام
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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 05 يناير 2017 07:06 مساءً
أثنى الرئيس عبدربه منصور هادي على جهود الباحث والكاتب العدني بلال غلام حسين في البحث وتوثيق تاريخ عدن والجنوب .
ثناء فخامة الرئيس هادي ابلغها مستشاره ياسين مكاوي للباحث بلال غلام الى مقر إقامته في لندن وأكد في اتصال هاتفي معه أن الرئيس هادي يتابع جهوده التي يبذلها بشكل تطوعي في البحث والتنقيب وثوتيق هذا العمل التاريخي الوطني الجبار , وأن هذا العمل حتما سيسجله التاريخ للأجيال القادمة ولن تألوا الدولة جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا الجهد الطيب
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