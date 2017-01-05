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محافظ شبوة لملس يفتتح المعرض الفني والثقافي الذي تنظمه ادارة رباط عتق (صور)

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الخميس 05 يناير 2017 07:03 مساءً

 

 افتتح محافظ شبوة احمد حامد لملس المعرض الفني والثقافي الثاني لسيرة النبوية المطهرة على صاحبها افضل الصلاة والتسليم والذي تنظمة ادارة رباط الشيخ ابوبكر بن سالم بعتق في اطار فعاليات احتفاﻻتها بالمولد النبوي الشريف.وقد اشاد المحافظ لملس بمحتويات المعرض الذي اشتمل على العديد من الصور والمجسمات والماثر والمواقع والبقاع التي تؤرخ لسيرة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم .معربا عن انطباعاته ومشاعره الوجدانية الجياشة لما شاهده من معالم فنية حية تحاكي السيرة النبوية العظيمة .منوها باهميتها في تعريف العامة من الناس بمراحل مفصلية وتاريخية هامة من حياة سيد البشرية واخر المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

 

الى ذلك اطلع المحافظ احمد لملس على طبيعة الخدمات الطبية المجانية التي يقدمها المركز الصحي التابع للرباط . مشيدا بنوعية خدماته في مجال الرعاية الصحية اﻻولية والطفولة واﻻمومة .وطالب المحافظ لملس قيادة الصندوق اﻻجتماعي للتنمية بضروة استئناف العمل في مشروع المبنى الجديد للمركز وفي اقرب وقت ممكن .وتعرف على مستوى سير الدراسة في مدرستي النهضة للتعليم اﻻساسي للبنين التي يدرس بها مائتين وسبعين طالبا والزهراء لتعليم الشرعي للفتيات والتي تدرس بها اربعين طالبة باﻻضافة الى استفادة سبعة عشر اسرة بمدينة عتق من معارف ومهارات مشغل التدريب على الخياطة بالرباط .كما اشاد بجودة ونوعية الرسالة اﻻعﻻمية لاذاعة الرباط والتي تغطي موجات بثها على قناة اﻻفم ام مدينة عتق وضواحيها .وخﻻل الزيارة استعرض مدير الرباط الشيخ مهران المعلم طبيعة الخارطة البرامجية للاذاعة والتي تسعى الى تعزيز قيم المحبة وﻻلفة بين الناس ونبذ ثقافة الكراهية والعنف واﻻرهاب في سلوكهم وتصرفاتهم .

 

هذا وقد اكد محافظ شبوة احمد لملس  حضوره حفل تكريم الفرق الرياضية المبرزة في النشاط الرياضي للفصل اﻻول من العام الدراسي اﻻول اكد على اهمية دور اﻻربطة اﻻسلامية في نشر ثقافة الوسطية واﻻعتدال و ضرورة العمل بمنهجيتهما الشرعية السمحة في تربية اﻻجيال وحمايتها من مظاهر ومضار افكار التطرف واﻻرهاب التي جرت الويلات على الوطن وضرت بمصالحة اﻻقتصادية واﻻمنية .مؤكدا اهتمام قيادة المحافظة بمختلف المناشط العلمية والدينية للاربطة والعمل على رعايتها وتطويرها وبما يمكنها من غرس قيم المحبة والسلام في المجتمع .وفي الحفل القى الشاعر عبدالرحمن باجمال قصيدة شعرية معبرة نالت اﻻستحسان .

 

 

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