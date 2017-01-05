اجتماع مؤسسة موانئ خليج عدن يخرج بتشكيل لجنة لفض نزاعات حجز السفن

عقد صباح اليوم الخميس اجتماع مؤسسة موانئ خليج عدن في فندق سما الإمارات.. وترأس الاجتماع / محمد علوي امزربه الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليوم بحضور وكيل المحافظة / خالد الجعيملاني والمهندس/ حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدن والاخ/ احمد الحاج مدير عام جمرك المعلا والمستشار القانوني للمؤسسة/احمد الحريري وعدد من المسئولين بموانئ عدن.

في مستهل الاجتماع رحب الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالحضور مؤكدا على اهمية تفعيل دور التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الرقابية في مجال العمل الفني الرقابي بما يضمن تسهيل الاجراءات وخلق بيئة ملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار.

وكرس الاجتماع لمناقشة وضع الحلول العاجلة لحل اي اشكاليات تتعلق بالنشاط التجاري وقضايا حجز السفن.

وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة"فض النزاعات الناجمة عن حجز السفن" ضمت اللجنة المشكلة في عضويتها ممثلين عن مؤسسة موانئ خليج عدن وهيئة والمواصفات والمقاييس عدن و ادارة جمارك عدن وحددت مهام اللجنة الاساسية في الوقوف العاجل امام اي نزاعات حول حجز السفن في موانئ عدن ووضع الحلول العاجلة لها خلال مدة لاتزيد عن (48 ساعة)

من تقديم النزاعات.

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