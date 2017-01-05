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عدن تشيد بجهود الإمارات في قطاع البيئة

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 05 يناير 2017 12:04 مساءً

 

أشاد محافظ عدن عيدروس الزبيدي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وإسناد السلطة للنهوض بالبنية التحتية عقب الحرب الظالمة، التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال، خلال لقاء بالمنظمات والمؤسسات الداعمة لأعمال النظافة وتحسين المدينة، إن الدعم السخي المقدم من الإمارات لمختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النظافة والبيئة أسهم بشكل كبير في تطبيع الأوضاع، والنهوض من جديد.

وأضاف أن الحرب التي شنها الانقلابيون لفرض مشروعهم الفارسي الرافضي، أدى إلى كثير من المشاكل في الخدمات، من بينها قطاع النظافة الذي تدهور وأدى إلى حدوث تلوث للبيئة وانتشار أمراض خطيرة، لافتاً إلى أن تعاون الجميع أسهم في عودة المدينة إلى طبيعتها، وانعكست هذه الجهود في نظافة الشوارع والحدائق والمساحات العامة والمتنفسات بكل المديريات.

 

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