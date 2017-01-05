باصره يصف بن دغر : من بدأ حياته سحالا للعلماء لايمكن له ان يطعن في نزاهة الشرفاء

وجه وزير التعليم العالي الأسبق صالح علي باصرة انتقادات عنيفة لرئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر واصفا إياه "بساحل العلماء" وذلك على خلفية هجوم عنيف لبن دغر وجهه ضد رئيس البنك المركزي اليمني محمد بن همام .

ورفض "باصره" الاتهامات والانتقادات التي وجهها "بن دغر" لمحافظ البنك المركزي اليمني واتهامه له بالتلاعب بأموال البنك .

وقال "باصرة" في رسالته

اطلعنا على رسالة الأخ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي..والذي نعتبره من أشجع الرجال وأكثرهم مهنيه في المجال المصرفي والمالي .وأيضا من الأمناء القلائل في اليمن..وحافظ على حيادية البنك المركزي برغم كل الظروف الصعبة .وأوصل كل مرتبات الموظفين في اليمن خلال الحرب وحتى اليوم وبالتعاون مع الخيرين والمخلصين في فروع البنك المركزي في كل محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا..وشتان بين من ادعى عليه زورا وبهتانا وبين بن همام..بين من بدأ حباته سحالا للعلماء والمشايخ في وادي حضرموت.وجزء ممن عرفوا بقادة الانتفاضات الفلاحية التي قتلت الزراعة في الجنوب وبالذات حضرموت.ثم تنطنط وتقفز وبانتهازيه من مربع إلى أخر ليصل إلى وظيفته غير الشرعية دستوريا.سبحان الله عندما يطعن انتهازي في أمانة رجل في قامة محمد بن همام.

*من باسل البابكري

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