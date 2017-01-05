السياسي والاعلامي الكثيري : اللجنة السياسية أنهت الرؤية الخاصة بها لمؤتمر حضرموت الجامع

قال الأستاذ/ علي الكثيري رئيس اللجنة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع أنه بحمد الله وتوفيقه أنهت اليوم بمدينة المكلا اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة الصياغة بتحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع من صياغة الرؤية السياسية التي ستقدم ضمن الرؤية العامة لمؤتمر حضرموت الجامع الذي سيعقد قريبا .

و أفاد " الكثيري " لــ شبوه برس - أن الرؤية التي تم الانتهاء من صياغتها هي حصيلة استخلاصات اللجنة السياسية لحوالي 1277 رؤية مقدمة من مختلف المكونات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية من أبناء حضرموت في الداخل والخارج حيث عفت اللجنة السياسية منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى اليوم على مناقشة واستخلاص الأفكار من تلك الرؤى قبل أن يتم وضع الخطوط العريضة للرؤية السياسية الجامعة ذات الصلة بتحديد وضع حضرموت المستقبلي سياسيا .

و أضاف " الكثيري " انه تعامل كافة أعضاء اللجنة السياسية وعددهم 18 كادرا ومتخصصا , بمهنية و بروح وثابة وتجردوا من كل انتماءاتهم وقناعاتهم السياسية واستطاعوا بروح الفريق الواحد الوصول إلى رؤية نعتقد جازمين أنها ستكون محل إجماع حضرمي غير مسبوق .

شاكرا في نهاية تصريحه أعضاء اللجنة السياسية على المثابرة والانسجام والإنجاز الرائع الذي حققوه .

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