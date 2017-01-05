فريدمان .. و بائعو الوهم للناس!

سألني الدكتور مروان التميمي:

هل قرأت ما يقولون عنه و يصفونه بتقرير فريدمان العجيب، في سياق تعليق على منشور في صفحة دكتور معروف من جنوب اليمن؟!

أجبت بالتالي :

نعم قرأته بتمعن. تقرير هزيل وبه معلومات غير دقيقة، و غير منطقية، و الأرجح كتبه يمني عفريت. و لذلك وضعت سؤالاً أبحث من خلاله عن المصدر الأمريكي الأصل الذي نشر هذا التقرير الهزيل، للتأكد من النشر في سياق مهني صرف ، محاولاً جعل الآخرين يفكرون في ما تم نشره بدلاً من النقل و هم لا يعلمون ماذا يفعلون؟!

بإمكان من كان يتابع صحيفة نيوزويك، مثلاً، أن يعرف ان هذا الأمر لا علاقة له بالكاتب فريدمان، و ان يعلم، بحكم متابعته لصحيفة نيوزويك و غيرها، كيف تتم كتابة المقالات الأمريكية.

و أضيف الآن :

من يبيع الوهم للناس مستعد لتصديق أي شيء و كل شيء لا علاقة له بالمنطق أو يحترم العقل، و أصحاب العقول التي تتضارب مع رجولهم لطالما باعوا و يبيعون الوهم للناس، و مستعدون لتصديق ما يتوافق مع ما يطرحونه بغض النظر عن كون ذلك غير منطقي ولا يحترم عقول الناس.. !

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