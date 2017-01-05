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المصعبي يتهم الأحمر والمقدشي بالتآمر و يستغيث التحالف العربي والرئيس هادي لمد العون لإبطال بيحان

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شبوه برس - خاص - بيحان القصاب
الخميس 05 يناير 2017 09:08 صباحاً

 

في تصريح هام وعاجل بعث به القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان لموقع "شبوه برس - قال أن المعركة في بيحان ليس كما يظنها البعض بالمعركة البسيطة سواء من وجهه نظر وكلاء إيران في المنطقة الحوثعفاشيين لأهميتها البارزة باعتبارها أهم منطقه إستراتيجية في الجنوب تأتي أهميتها بعد أهميه قاعدة العند الجنوبية التي تحررت بفضل بسالات أبطال الجنوب والتحالف العربي العتيد الذي قدم لهم كل المساندة الأخوية حتى تحقق الانتصار وكذلك الأمر من حيث الاهمية في بيحان الأمر الذي جعل وجود الحوثعفاشيين بما لا يقل عن ثلاثة الويه بعدتها وعتادها .

 

وأضاف المصعبي لقد نادينا وطالبنا أبطال المقاومة الجنوبية للذهاب إلى بيحان لمساندة إخوانهم الأشاوس من أبناء بيحان وشبوة ليس لنقص في الرجال في بيحان ولكن لأنها معركة مصير ويهمنا مشاركه الجميع فيها لتسريع الحسم .

 

وقال المصعبي أتوجه بالمناشدة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومن قياده التحالف العربي تزويد الأبطال بكل ما يحتاجونه من ذخائر وعده وعتاد ونحن مستعدون لضمان سرعه الحسم فيها فالإبطال في بيحان والألوية المرابطة فيها يحرزون تقدم ملحوظ وان كان ليس بالشكل المأمول فإن هنالك أيضا"بعض التآمرات التي يلعبها بعض القيادات العسكرية العليا في الشرعية واتهم المصعبي تحديدا" أن علي محسن لحمر والمقدشي لعبوا دور كبير في أعاقه تمويل كل الحملات السابقة التي كادت أن تكون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر بهدف إبقاء بيحان ومكيراس تحت الاحتلال ليخف الضغط عليهم والمسألة من عدم تحقيق أي تقدم في صنعاء وتعز وجبهات اليمن الشمالي واستغرب المصعبي من عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل التحالف بحقهما أو أقلها تحويل محور شبوة إلى المنطقة الأولى أو الثانية في حضرموت .

 

وشدد المصعبي على أن المعركة في بيحان محسومة بإذن الله فمعنويات العدو منهارة كما تمنى على أبطال بيحان وسكانها في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إشعال الأرض من تحت أقدام العدو المحتل وفي ختام تصريح المهندس علي المصعبي طالب اللقاء بفخامة الرئيس لاطلاعه  بمعلومات تفصيلية لوضع بيحان الإنساني وفي جبهات القتال وكذلك اللقاء بقيادة التحالف في عدن لما قد يعود ذلك بالنفع  لمعركتنا جميعاً ضد التدخل الإيراني وخطره المهدد لأمن واستقرار جزيرتنا العربية والخليج العربي حد قوله .

 

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