اليمن: غارات للتحالف بحجة والحوثيون يستعيدون مواقع في شبوة

جددت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية اليوم الأربعاء في محافظة حجة اليمنية، وقصفت بثلاث غارات أهدافاً للانقلابيين في مديرية ميدي الساحلية ومثلها في منطقة حرض، المحاذية لميدي، حيث تشهد المديريتان مواجهات متقطعة بين قوات الشرعية التي تقدمت من جهة السعودية وبين الانقلابيين منذ أكثر من عام.

من جهة أخرى تواصلت يوم الأربعاء المواجهات المسلحة في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، حيث استعاد مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات المتحالفة معهم مواقع فقدوها مؤخراً بعد مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية، فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وأوضحت مصادر محلية وأخرى قريبة من المقاومة الشعبية أن الحوثيين وحلفاءهم من الانقلابيين الموالين للمخلوع علي عبدالله صالح، شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع لقوات الشرعية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وتمكنوا من استعادة مواقع فقدوها الأيام الماضية ومنها العلم والسليم.

وجاء تقدم الانقلابيين في شبوة بعد خسارتهم للعديد من المواقع في معارك وغارات جوية للتحالف العربي، خلال الأيام الماضية، قتل خلالها العشرات أغلبهم من الحوثيين والموالين لصالح، بالإضافة إلى قتلى من قوات الشرعية، بينهم قائد ميداني.

*- العربي الجديد

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