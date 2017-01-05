الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً جديداً لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة الحركية من طلاب جمعية الأمل بمديرية تريم .

فقد زار وفد من الهيئة اليوم، جمعية الأمل لرعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمديرية تريم وقام بتوزيع مساعدات إنسانية من ملابس شتوية وأغطية وبطانيات، سعياً من هيئة الهلال الإماراتي في أن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها، ومساهمة منها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات.

وأكد عبدالله المسافري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على المساهمة فى رفع المعاناة عن المحتاجين، وخاصة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي حرمت لأعوام عدة من أبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها لمواصلة الحياة وتمكينها من الدمج في المجتمع.

وأضاف خلال عملية التوزيع التى حضرها مسئول العلاقات العامة بجمعية الامل هادي عبد النوبي .. أن حملة توزيع هذه المساعدات الإنسانية تأتي ضمن برنامج مكثف وضعته الهيئة للتخفيف عن المتضررين والمحتاجين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها منوهاً بالجهود التي تبذلها الهيئة لمساعدة أهالي حضرموت عبر تقديم آلاف الطرود الغذائية والطبية والإغاثية للتخفيف عنهم.

من جانبهم ثمن المستفيدون جهود الهيئة ومساعداتها الإنسانية والتي تحمل كل معاني الحب والعرفان والتقدير معتبرين ان هيئة الهلال الاحمر كانت ومازالت يداً سباقة في العمل الإنساني.

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