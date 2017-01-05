نص مقابلة فضيلة الداعية ‘‘الشيخ باعبّاد‘‘ مع قناة عدن الفضائية حول أوضاع حضرموت ومؤتمرها الجامع قال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله باعباد أن حلف حضرموت اصطفاف حضرمي مؤصل إسلامياً وعرفياً تتسع مظلته لكل الحضارم ، ولهذا حصل له الزخم الشعبي الكبير وأثره الإيجابي في الواقع . للعلماء دور كبير متى ما عرفوا أمانة الكلمة من خلال المنابر وعلاقاتهم المختلفة وجمدوا المسائل

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً جديداً لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة الحركية من طلاب جمعية الأمل بمديرية تريم . فقد زار وفد من الهيئة اليوم، جمعية الأمل لرعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمديرية تريم وقام بتوزيع مساعدات إنسانية من ملابس شتوية وأغطية

مقتل شخصين برصاص مجهولين في القطن بوادي حضرموت قتل شخصين برصاص مسلحين مجهولين عصر يوم أمس الأربعاء في مدينة القطن بوادي حضرموت . القتيلين من قبيلة آل حريز وهم : وهم مرعي سالم بن رسام بن حريز ياسر مرعي عيضه بن محرم بن حريز وافادت مصادر محلية ان مسلحين على سيارة هيلوكس اطلقوا النار على الشخصين غرب مدينة القطن ,

هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تسلم مؤسسة موانئ خليج عدن مولد كهربائي بطاقة 200 كيلو ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الهلال الاحمر الاماراتي للمؤسسات والمرافق الحكومية في عدن.. سلمت الهيئة صباح اليوم مولد كهربائي بطاقة 200 كيلو لمؤسسة موانئ خليج عدن. ويأتي هذا الدعم للمرة الثانية حيث تسلمت المؤسسة قبل أشهر مولد كهربائي بطاقة 86 كيلو في إطار الخطة