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هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تسلم مؤسسة موانئ خليج عدن مولد كهربائي بطاقة 200 كيلو

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 05 يناير 2017 07:58 صباحاً

 

ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الهلال الاحمر الاماراتي للمؤسسات والمرافق الحكومية في عدن..  سلمت الهيئة صباح اليوم مولد كهربائي بطاقة 200 كيلو لمؤسسة موانئ خليج عدن.

ويأتي هذا الدعم للمرة الثانية حيث تسلمت المؤسسة قبل أشهر مولد كهربائي بطاقة 86 كيلو في إطار الخطة الشاملة للنهوض بالميناء في مختلف المجالات.

وعبر مدير مؤسسة موانئ خليج عدن د. محمد علوي أمزربة عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا لكل الجهود التي يبذلها الفريق الانساني *"الهلال الاحمر الاماراتي"* في اليمن وتحديدا في (المحافظات المحررة).

وأضاف أمزربة أن هذا المولد الثاني الذي تسلمناه اليوم من الهلال الاحمر الاماراتي لرفع الطاقة الكهربائية في الميناء.

 

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