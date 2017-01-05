مقتل عنصر من القاعدة أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على طريق حيوي بأبين

قالت مصادر محلية ان مسلحا لقي مصرعه صباح اليوم باحدى بلدات أبين اثر فشله في زرع عبوة ناسفة على طريق حيوي .

واضافت المصادر ان مسلح في منطقة العين في محافظة أبين قتل اثر انفجار عبوة ناسفة حاول زراعتها على الطريق العام في المنطقة .

وحسب المصادر، فإن المسلح يُعتقد انتمائه للتنظيم الارهابي حاول زرع عبوة ناسفة ولكنه فشل لتنفجر فيه قبل أن يتمكن من اتمام مهمته .

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