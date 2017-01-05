مقتل عنصر من القاعدة أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على طريق حيوي بأبين
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شبوه برس - خاص - ابين
الخميس 05 يناير 2017 07:56 صباحاً
قالت مصادر محلية ان مسلحا لقي مصرعه صباح اليوم باحدى بلدات أبين اثر فشله في زرع عبوة ناسفة على طريق حيوي .
واضافت المصادر ان مسلح في منطقة العين في محافظة أبين قتل اثر انفجار عبوة ناسفة حاول زراعتها على الطريق العام في المنطقة .
وحسب المصادر، فإن المسلح يُعتقد انتمائه للتنظيم الارهابي حاول زرع عبوة ناسفة ولكنه فشل لتنفجر فيه قبل أن يتمكن من اتمام مهمته .
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