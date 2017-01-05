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اخبار المحافظات

مساعي للتعجيل باستئناف العمل في القطاعين النفطيين 4 و 5 بمحافظة شبوة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الخميس 05 يناير 2017 07:52 صباحاً

 

ناقش محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس مع اللجنة المكلفة من فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشان تقييم القطاع النفطي ووضع المعالجات والترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات النفطية العاملة في المحافظة برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن لشئون الغاز أوس عبدالله العود عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بمهام وعمل اللجنة في المحافظة ومنها ما يتعلق بإستئناف العمل في القطاعين النفطيين 4 و 5 وترميم وإصلاح خزانات النفط الخام في منطقة النشيمة وأنبوب نقل النفط المغذي لها والممتد من منطقة العلم.

 

وخلال اللقاء تم الإتفاق على عدد من التدابير والإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه وتعجل بإستئناف العمل في القطاعين النفطيين المذكورين ؛ كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة النفط والمعادن والشركات المشغلة للقطاعات النفطية العاملة في شبوة من جهة وبين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وإعتبار المحافظة شريك كامل في تنفيذ وإنجاح خطط وبرامج عمل تلك الشركات ؛ وتم كذلك التشديد على تضافر جهود الجميع من أجل ضمان سرعة إستئناف العمل في القطاعات النفطية بالمحافظة وتوفير وتهيئة الظروف والمناخات اللازمة لذلك لما يمثله ذلك من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية وإعادة دوران عجلة التنمية الملبية لآمال وطموحات الوطن والشعب في التطور والنماء.

 

وقد أكد المحافظ احمد لملس الاستعداد الكامل لقيادة المحافظة وفعالياتها الرسمية والشعبية المختصة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للشركات النفطية العاملة في المحافظة وتوفير الأمن والحماية اللازمة لها ولكافة أنشطتها وبرامجها العملية داخل المحافظة ؛ لافتا إلى جملة من الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها وستتخذها المحافظة لضمان تحقيق ذلك ؛ داعيا قيادة وزارة النفط والمعادن وقيادات الشركات النفطية التي تعمل في المحافظة إلى تجاوز جور الظلم والاجحاف الذي لحق بالمحافظة وبأبنائها في مجال الاستثمارات النفطية والغازية خلال السنوات الماضية والبدء من الأن في إنصاف المحافظة في هذا الجانب الإنصاف العادل وبما يوجد فعلا شراكة حقيقية للمحافظة في مختلف الأنشطة والبرامج الاستثمارية في مجال النفط والغاز والاستغلال الأمثل لها لخدمة عملية التنمية على صعيد المحافظة والصعيد الوطني والدفع بها نحو الأفضل.

 

شارك في اللقاء الوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن يوسف احمد مساعد والوكيل المساعد للمحافظة فهد سالم الطوسلي ومدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية الدكتور عبدالله عمير ومدير قطاع غرب عياذ النفطي الدكتور عبدالرقيب الشوذبي ومدير عام مكتب النفط والمعادن بالمحافظة سعيد المرنوم ومدير عام مكتب الغاز بالمحافظة سالم بافياض وعدد من الفنيين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.

 

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