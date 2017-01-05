مشروع الملك سلمان للمياه يروي عطش اكثر من الف اسرة نازحة في صحراء حضرموت

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مشرع المياه والإصحاح البيئي الذي يهدف إلى إيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في مناطق الرويك والعبر والوديعة وشمال شرق اليتمة والحرج بالمسحية في صحراء حضرموت.

واستفاد من المشروع في أسبوعه الثالث على التوالي أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة حيث تم نقل أكثر من مليون لتر من المياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد وقد أسهم هذا المشروع الممول من المركز بالتخفيف من معاناة الأشقاء النازحين.

ويعاني أهل تلك المناطق في الحصول على المياه النقية، ويعتبرون الحصول على الماء رحلة كفاح في حد ذاتها، نظراً لانعدامه هناك كما يتطلب الحصول عليها البحث لعدة أيام، إضافة إلى أن انعدام المياه يجبر السكان لاستخدام المياه الملوّثة التي تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض البيئية وتعريض حياة الناس للخطر خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ويأتي هذا المشروع إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستمرارا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها المركز ويتابعها في داخل وخارج اليمن فِي شتى القطاعات الإغاثية والإنسانية وذلك عبر شركائه وبالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

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