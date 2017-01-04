منذ
‘‘مؤتمر حضرموت الجامع‘‘ والصرع على وسائل التواصل الاجتماعي
  كثرت القروبات المسماه بحضرموت وأصبح يفرض علينا المشاركه فيها ممن نعرف وممن لا نعرف وبدون أخذ موافقتنا في أغلب الأحيان أو بموافقتنا مجاملة لصديق أو لشخصيه معينه. كنا ولازلنا نأمل أن تكون هذه القروبات للمناقشه في قضايانا للإستفاده وتقريب وجهات النظر، ولكن الحاصل في
منذ 3 دقائق
ابناء نصاب بـ شبوه يسيرون قافلة غذائية دعما ومساندة للجيش والمقاومة في بيحان
  سير أبناء مديرية نصاب بمحافظة شبوة قافلة غذائية دعماً ومساندة لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية الذين يدافعون عن الشعب والوطن في جبهات الشرف والبطولة بمديرية عسيلان شمالي المحافظة . وأوضح أهالي نصاب ان القافلة تضم 10سيارات تحتوي على كميات من المواد الغذائية والتموينية
منذ 7 دقائق
القيادي السعدي : التنظميات الإرهابية اخترقت جهاز الحزام الأمني
  قال القيادي المؤسس في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي ان التنظميات الإرهابية تمكنت من اختراق جهاز الحزام الأمني والذي يعمل في محافظات لحج وعدن وأبين وذلك في اخطر تصريحات من نوعها .   وكان السعدي يعلق على واقعة اختراق أمنية تعرضت لها حملة أمنية لجهاز الحزام
منذ 10 دقائق
عبدالفتاح اسماعيل يغتال نائب مدير مباحث عدن ‘‘فضل خليل‘‘(حلقة جديدة من كتاب اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي)
  كتاب: اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي محمد حسن عوبلي – رئيس الدولة الاتحادية ووزير المعارف سابقا (الحلقة الثانية عشرة)   عرض وتلخيص: د.علوي عمر بن فريد   حكومة عدن تعدل دستورها: كتب الوزير عوبلي:  حسب دستور حكومة عدن المحلية يجوز لأي شخص مهما كانت جنسيته أقام
منذ 34 دقيقه
سفينة ركاب لبنانية (ميد دريم) ترسو برصيف ميناء المكلا لتنظين رحلات الى سقطرى (صور)
  وصلت رصيف ميناء المكلا سفينة الركاب و البضائع اللبنانية ميد دريم (MED DREAM) اليوم صباحا ، و المصممة وفق معايير دولية من اجل نقل المسافرين و البضائع المحدودة حيث أنها سوف تخصص فقط للإبحار من ميناء المكلا إلى ميناء سقطرى ذهاباً و إياباً و ستشكل جسر بحري يربط محافظة أرخبيل
الرئيسية اخبار المحافظات ‘‘مؤتمر حضرموت الجامع‘‘ والصرع على وسائل التواصل الاجتماعي
اخبار المحافظات

‘‘مؤتمر حضرموت الجامع‘‘ والصرع على وسائل التواصل الاجتماعي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 04 يناير 2017 06:59 مساءً

 

كثرت القروبات المسماه بحضرموت وأصبح يفرض علينا المشاركه فيها ممن نعرف وممن لا نعرف وبدون أخذ موافقتنا في أغلب الأحيان أو بموافقتنا مجاملة لصديق أو لشخصيه معينه.

كنا ولازلنا نأمل أن تكون هذه القروبات للمناقشه في قضايانا للإستفاده وتقريب وجهات النظر، ولكن الحاصل في أغلبها خلافآ لذلك حيث نصبح ونمسي يوميآ على آلاف الرسائل والصور التي لا نطلع على أغلبها لأن مافيها أما كلامآ مكررآ أو جدال خارج عن الأسلوب الحضاري في النقاش التي يتوجب على الجميع فيه أن يحترموا آراء بعضهم البعض مهما اختلفوا لأن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي وحق مشروع لكل فرد منا, وإن العيب كل العيب أن يصل الاختلاف بيننا إلى أن نخون ونشتم بعضنا البعض...

 

لا اعتقد أن احدآ منا مهما كان حجمه له الحق أن يدعي لنفسه أو لحزبه أو لمكونه أو لقبيلته أن يدعي أن يمتلك الحقيقه وان غيره لا يمتلكها، أو أن يدعي انه الوصي على حضرموت والحريص عليها وان غيره هو المفرط فيها والبائع لها.

ثم أن الوضع الذي تعيشه البلاد لا يحتاج ان تختلف الناس وتتشاجر على شكل الدوله القادمه وماذا نريدها أن تكون وأين يجب أن تكون حضرموت فيها لأن هناك ماهو أهم من ذلك.

 

انا اعتقد أن لحضرموت حقوق يجب أن نتفق عليها من أجل نستطيع أن نعمل على انتزاعها بعد أن تم التفريط فيها من سابق بإرادتنا أو بدونها.

وإن قضية شكل الدوله أو هويتها دائمآ مايكون مرتبطآ بعوامل داخليه وخارجيه  وإمكانيات ومصالح للدول الكبرى التي ترسم خريطة العالم وفقآ لمصالح الأقوى منها، وبالتالي فإنها معرضه للمتغيرات بين الحين والآخر.

 

وفيما يخص مؤتمر حضرموت الجامع الذي لم ينعقد بعد فإني لا أرى أن هناك أي مبرر للخلافات القائمه حاليآ في هذه القروبات بين المشاركين في أعمال المؤتمر الحضرمي والآخرين اللذين يعتقدون أنه تم استبعادهم كونه حتى وإن كانوا مشاركين فيه فإن الأمر لن يغير شيئآ مما يعتقدوه لأنه لا يحق لأي مشارك في هذه اللجان العامله حاليآ أن يقرر نيابة عن أبناء حضرموت كيف سيكون شكل الدوله القادم.

 

وقد قلنا مرارآ وتكرارآ أن دور هذه اللجان العامله حاليآ يقتصر فقط على تجميع الرؤى وتفريغها واستكمالها بآراء الخبراء والمختصين ومن ثم تقديمها إلى مرجعيات سيتم اختيارها وفق للأسس والمعايير التي تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع لمراجعتها وتصويبها ومن تقديمها كمشروع رؤيه إلى ممثلي حضرموت في موعد انعقاد المؤتمر ليقول الحضارم فيها كلمتهم.

 

فهل لنا أن نترفع عن هكذا خلاف لمجرد الخلاف

✍.المستشار / محسن نصير 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة