ابناء نصاب بـ شبوه يسيرون قافلة غذائية دعما ومساندة للجيش والمقاومة في بيحان

سير أبناء مديرية نصاب بمحافظة شبوة قافلة غذائية دعماً ومساندة لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية الذين يدافعون عن الشعب والوطن في جبهات الشرف والبطولة بمديرية عسيلان شمالي المحافظة .

وأوضح أهالي نصاب ان القافلة تضم 10سيارات تحتوي على كميات من المواد الغذائية والتموينية والمشروبات.

مشيرين إلى ان هذه القافلة تأتي في إطار دعم ومساندة أبطال الجيش المقاومة المرابطين في جبهات القتال والذين يدافعون عن كرامة وعزة الوطن والتصدي بكل قوة للمليشيا الانقلابية.

وأشادت قيادة اللواء 21 ميكا وتسعة عشر مشاه ومقاومتيهما بمديرية عسيلان بتفاعل أبناء مديرية نصاب وتبرعاتهم السخية من خلال هذه القافلة

ومن المتوقع خلال الأيام القادمة ان تحذوا معظم مديريات شبوة حذوا مديرية نصاب في تقديم القوافل الغذائية للأبطال الأشاوس من الجيش والمقاومة.

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