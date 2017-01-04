القيادي السعدي : التنظميات الإرهابية اخترقت جهاز الحزام الأمني

قال القيادي المؤسس في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي ان التنظميات الإرهابية تمكنت من اختراق جهاز الحزام الأمني والذي يعمل في محافظات لحج وعدن وأبين وذلك في اخطر تصريحات من نوعها .

وكان السعدي يعلق على واقعة اختراق أمنية تعرضت لها حملة أمنية لجهاز الحزام الأمني في أبين يوم الثلاثاء أسفرت عن ضحايا .

ونشر العميد السعدي على حائطه الخاص : الحزام الامني مخترق من التظيمات الارهابية والدليل ماحصل امس في ابين , تكلمنا وقلنا يجب دمج هذه المليشيات المتناثرة في مؤسستي الامن والجيش وقامت الدنيا ولم تقعد .

وقال السعدس : نحن نبحث عن امن واستقرار ودولة مؤسسات ولسنا ضد قبيلة او منطقة , نريد معرفة كل هذه القوات التي كل منها ينتمي الى قبيله , مثلا معسكر بدر تابع لمن الصولبان تابع لمن الحزام الامني تابع لمن والمليشيات الاخرى التي تقول انها مقاومة تابعه لمن ؟ ولانريد نسمع من احد ان شلته ماشي مثلها كلنا نعرف التركيبات ونحن نقرأ الواقع من ارض الواقع وليس من الخارج.

ما من شك اطلاقا في ان كل فصيل من هذه الفصائل شارك في الحرب الاخيرة ولكن يجب إلا يمن من شارك بمشاركته هذه وبايصلح لنا فرقة تابعة له وكأننا نسير في الاتجاه االليبي.

اجمعوا هذه الفرق المتناثرة ويتم تنظيمها وفحصها من الاختراقات وتشكيلها في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية .

اللهم أني بلّغت

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