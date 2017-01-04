الشهيد نبيل الشعيبي...هدية الضالع لأبين بذكرى التصالح والتسامح

في وقت تبث فيه أبواق الفتنة وخلايا الأمن القومي التابع لسلطات صنعاء الإشاعات والترويجات الهادفة لتمزيق النسيج الجنوبي ونشر المناطقية في أوساط الشعب الجنوبي يرسم هذا الشعب لوحة التصالح والتسامح بدماء شبابه الابطال الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الوطن في كل الجبهات في ربوع الجنوب الحبيب

في مشهد ثوري عظيم يقول لكل المناطقيين وعملاء الاحتلال :نحن هنا شعب واحد ،وطن واحد،كلنا جنوب

الشهيد نبيل علي محسن اسعد الظليمي،مواليد قرية المشارع مديرية الشعيب محافظة الضالع،سليل أسرة عريقة بالنضال والتضحية لأجل الجنوب،ارتقى شهيد الى جوار ربه بيوم الثلاثاء.. 3 من ياناير في جعار أبين اثر تعرضه هو ورفاقه في المقاومة لكمين مسلح نفذته عصابات الإرهاب ارتقى على أثره شهيد وأصيب إلى جانبه العديد من الجرحى الميامين شفاهم الله .

تأتي هذه الحادثة في ظل اقتراب ذكرى عظيمة هي ذكرى التصالح والتسامح "13 ياناير" التي وحدت الشعب الجنوبي وجعلته كتلة واحدة متراصة وجسد واحد ليدفن هذا الشعب كل مآسي الماضي السوداء بهذه الذكرى العظيمة ذكرى "التصالح والتسامح"

الشهيد البطل نبيل الشعيبي ابن الضالع سقط شهيد في أبين العزة والكرامة ليكون هو الهدية الثمينة التي تقدمها الضالع لأبين ولا نمن على الجنوب بالشهداء فأبين لا زالت دماها تنزف بكل جبهات ومدن الجنوب في عدن في شبوة في حضرموت وكذلك كل الوطن يقدم أبنائه شهداء في سبيل الحرية والمجد .

الشهيد نبيل الشعيبي تغمده الله بواسع رحمته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وكل شهداء الجنوب الإبرار الذين سقطوا ليعيش الجنوب حر شامخا بعيد عن المناطقية والمصالح الشخصية الضيقة

وكل جرحاء الجنوب شفاهم الله وعافاهم يستحلفون شعب الجنوب إن لا يحيد عن مبدءا الحرية والاستقلال الذي سقطوا من اجله لا من اجل إي شئ أخر

الرحمة والخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى

عاش الجنوب حرا أبيا وإنها لثورة حتى النصر والاستقلال

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