قرار جمهوري بتعيين ‘‘النهدي‘‘كـ أول جنوبي لرئاسة هيئة الطيران المدني

أصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً وفيما يلي نصه :

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد النهدي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

بن نهيد النهدي يعتبر أول جنوبي يتولى هذا المنصب في رئاسة الطيران المدني بعد أن ضل هذا المنصب لأكثر من ربع قرن حكرا على الشماليين وأقرباء الرئيس المخلوع صالح خاصة.

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