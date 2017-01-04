منذ
عناصر تنظيم القاعدة تهاجم إحدى النقاط الأمنية في أبين.
  باشر عناصر تنظيم القاعدة فجر اليوم بالهجوم على احدى النقاط الامنية شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين. وأفاد مصدر خاص للمرصد الإعلامي الجنوبي أن عناصر من تنظيم القاعدة هاجمت فجر اليوم نقطة مثلث الخبر الوضيع بالخط الدولي الرابط بين عدن وحضرموت.   وذكر المصدر أن هناك جنديان
منذ دقيقتان
صرخة استغاثة عاجلة من مستشفى عتق المركزي .
  أطلق موطنون وموظفون وأطباء في مستشفى عتق المركزي  صرخة استغاثة عاجلة لانقاذ حياة المرضى والمصابين في مستشفى عتق المركزي بتوفير جهاز تعقيم للادوات الجراحية ( فرن تعقيم  )  . وافادوا ان جهاز التعقيم المتوفر في المستشفى متهالك وغير صالح للاستعمال . واوضحوا ان تعقيم
منذ 5 دقائق
قرار جمهوري بتعيين ‘‘النهدي‘‘كـ أول جنوبي لرئاسة هيئة الطيران المدني
  أصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً وفيما يلي نصه : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد النهدي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في
منذ 10 دقائق
اللواء البحسني في زيارة لجرحى معركة تحرير عسيلان(صور)
  قام سعادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء أمس الثلاثاء 2017/1/3م بزيارة تفقدية لجرحى معركة تحرير عسيلان ، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات المكلا و قد اطمئن سعادته على أحوالهم وكذا مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لهم متمنياً لهم الشفاء
منذ 16 دقيقه
اجتماع يناقش إعادة تشغيل ساعة ‘‘بيج بن‘‘ التاريخية في عدن
  عقد اجتماع صباح يوم أمس في المجلس المحلي بمديرية التواهي برئاسة / الأستاذ عبدالحميدالشعيبي مدير عام مديرية التواهي وفي الاجتماع أعلن عن البدء في إعادة تشغيل وصيانة ساعة بج بن التاريخية الرابضة على تبة جبل البنجسار وتطل على المدينة ومينائها العريق . وفي تصريح صحفي قال
الرئيسية اخبار المحافظات اللواء البحسني في زيارة لجرحى معركة تحرير عسيلان(صور)
اخبار المحافظات

اللواء البحسني في زيارة لجرحى معركة تحرير عسيلان(صور)

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 04 يناير 2017 11:34 صباحاً

 

قام سعادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء أمس الثلاثاء 2017/1/3م بزيارة تفقدية لجرحى معركة تحرير عسيلان ، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات المكلا و قد اطمئن سعادته على أحوالهم وكذا مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل .

وقد تقدم سعادته لهم بالتحايا الجسام وكلمات الشكر و الإمتنان تثمينا منه للجهود التي بذلوها في تحقيق النصر وتحرير المنطقة بصمودهم واستبسالهم أمام عدو الوطن الانقلابيين الحوثيعفاشيين .

أهالي الجرحى و ذويهم شكروا سعادة اللواء الركن البحسني على زيارته المحمودة والتي اعتبروها دليل الإهتمام والرعاية لأبنائهم .

 من جانبهم،  أعرب الجرحى عن سعادتهم وشكرهم للقائد البحسني على هذه الزيارة والتي اعتبروها صمام رفع المعنويات لديهم ، و رمز وفاء القائد الوطني للمقاتلين .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة