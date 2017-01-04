منذ
اللواء البحسني في زيارة لجرحى معركة تحرير عسيلان(صور)
  قام سعادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية مساء أمس الثلاثاء 2017/1/3م بزيارة تفقدية لجرحى معركة تحرير عسيلان ، والذين يتلقون العلاج في مستشفيات المكلا و قد اطمئن سعادته على أحوالهم وكذا مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لهم متمنياً لهم الشفاء
منذ 5 دقائق
اجتماع يناقش إعادة تشغيل ساعة ‘‘بيج بن‘‘ التاريخية في عدن
  عقد اجتماع صباح يوم أمس في المجلس المحلي بمديرية التواهي برئاسة / الأستاذ عبدالحميدالشعيبي مدير عام مديرية التواهي وفي الاجتماع أعلن عن البدء في إعادة تشغيل وصيانة ساعة بج بن التاريخية الرابضة على تبة جبل البنجسار وتطل على المدينة ومينائها العريق . وفي تصريح صحفي قال
منذ 26 دقيقه
الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت
  منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين المعايير وشروط القبول وضوابط التجنيد الأمني والعسكري امتلأت المعسكرات بالشباب (الغث والسمين) وكان الكم طاغيا على حساب الكيف . مئات الشباب المستجدون وجدو أنفسهم فجأة
منذ 27 دقيقه
الوعي السياسي الجنوبي واهميته (اليوم)!
  نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل (مستقبلين) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكله كبرى عندما نعتمده ونصدقه ونتداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة !  وهذه مشكلة اعتقد انها من اصعب ما نعانيه ونعيشه في الجنوب ... وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي نعيشها ! فهل
منذ 28 دقيقه
عُمان في بيتها الكبير
  خطوة مهمة وقرار حكيم من السلطان قابوس بن سعيد الانضمام إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، فالسلطنة العُمانية دولة تحتل موقعًا غاية في الأهمية الجغرافية، ودولة تلعب دورًا سياسيًا له حساسية عالية في التعامل مع القضايا الطارئة في الشرق الأوسط بمنهجية واضحة منذ قيام
الرئيسية مقالات الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت
مقالات
الأربعاء 04 يناير 2017 11:08 صباحاً

الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت

احمد بوصالح
مقالات أخرى للكاتب
شبوة والنفط .. التحدي القادم
جيش النخبة الجنوبي والانتشار على التراب الجنوبي
سعيد الدويل ... لم تكن أول شهيد
الساكن فينا ‘‘عادل الأعسم‘‘ .. سنة سادسة رحيل
الفرصة الأخيرة والحراك والمتأقلمون
هم ونحن والقوى الخفية والحوار
هذا الجنوب وهذا شعبه .. فمن أنتم؟
العصبة الجنوبية
ماذا أبقيتم منها ؟ أنكم تبحثون عن وحدة قتلتموها بأيديكم
المرشدي .. شهيد وجرح جنوبي جديد

 

منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين المعايير وشروط القبول وضوابط التجنيد الأمني والعسكري امتلأت المعسكرات بالشباب (الغث والسمين) وكان الكم طاغيا على حساب الكيف .

مئات الشباب المستجدون وجدو أنفسهم فجأة يحملون أسم وصفة رجل الأمن على الرغم من عدم خضوع السواد الاعظم منهم لجرعات تدريبية عسكرية بمعناها الحقيقي ودون توعية بمهامهم ومسئوليتهم ودون تسليح ودون معاشات.

وزعت المناصب القيادية الأمنية دون معايير ووزعت الامكانيات دون ضوابط ونصبت البراميل والكفرات والكتل الترابية على الطرقات دون دراسة وتخطيط فتفرخت المنظومة الأمنية وتعددت المسميات وازدوجت المهمات وسادت الاتكالية وأنفلت الأمن فاستبيحت المدينة وطغى طاغوت الارهاب وأنتشر شبح الموت قتلا وتفجيرا .

 

خصصت الوحدات الأمنية وسميت بأسماء قادتها وهجرت القيادات معسكراتها لتمارس مهامها من دواوين منازلها فتبعتها قوافل المنتسبون لجهازي الامن والجيش لتقف في طوابير طويلة أمام منازل هولا القادة تملى الشوارع الواقعة فيها منازل القادة واضعين أنفسهم صيدا سهل الافتراس لجماعات القتل المندسة في وسط صفوفهم.

نعم تحققت انجازات أمنية ولكنها لم تتواصل ،.نعم تطهرت مدن وأحياء في العاصمة عدن من الإرهابيين ولكنها أهملت ولم تراقب.

نعم برزت وحدات أمنية في أداء مهام ناجحة ولكنها لم تحظى بالاهتمام والتحصين من الاختراق.

نعم تم الاعلان عن القبض عن عشرات الأشخاص ممن اكدت السلطات انتمائهم للجماعات الارهابية وتورطهم في عمليات اجرامية ولكنها لم تقف امام القضاء وتحاكم.

 

حضر الرئيس وأقام رئيس الحكومة ووزير داخليته في عدن التي اختاروها أن تكون عاصمة مؤقتة لهم واقام معالي وزير الداخلية فيها ليكن على مقربه من جهود ترسيخ الامن والإشراف على جهود مكافحة الإرهاب فيها ولكن وجودة لم يضيف شيئا لعدن بقدر ما أربك جهود السلطات المحلية والأمنية في العاصمة التي تراخت هي الاخرى وأزاحت جزء من مهامها لتضعه على كاهل سلطة معاشيق التي لا يهمها تأمين عدن في شيء بقدر ما يهمها تأمين الهضبة المتقوقعة فيها والتمسك باسم القيادة الشرعية .

اجمالا الوضع الامني السائد اليوم في العاصمة عدن ما هو الا نتاج طبيعي لتلك البداية الغير صحيحة والتي كانت العشوائية ابرز سماتها والمحسوبية أحد مرتكزاتها .

 

اليوم تمر بنقطة تفتيش أمنية وسط العاصمة تجد أفرادها منهمكون في تقاسم القات أو اللهو بالهواتف الذكية دون الالتفات لما حولهم ولو بنص عين .

اليوم لو أمعنت النظر ودققت في هندام وهيئة المحسوبين على الجهاز الامني أجزم انك لن تقتنع بانتماء معظمهم لهذا الجهاز الحيوي.

 

شخصيا لأحب المقارنة بين هذا وآخر ولكني وجدت نفسي مضطرا لمقارنة الوضع الامني في عدن بوضع المكلا خاصة وساحل حضرموت عامة فاستخلصت شيء واحد لا ثاني له الا وهو انه لا وجه للمقارنة بينهما أبدا.

في حضرموت التي تحررت بعد عام وربما أكثر من تحرير عدن تجد كل شيء مختلف.

 

هناك تنفذ قوات الأمن عمليات مداهمة في كل أحياء مدينة المكلا وساحل حضرموت ولم تسمع اي احتجاجات أو اتهامات لها بانتهاك حرمات المنازل وتم اعتقال العشرات بل المئات من المشتبه فيهم ولم ينبري أحد للدفاع عن هذا المعتقل او ذاك وتبرأته مسبقا حتى قبل التحقيق معه.

هناك اعتقلت الاجهزة الامنية قيادات حزبية ومواطنين شماليين بسبب تعاونهم مع العناصر الارهابية أثناء سيطرتها على المكلا ولم يتبرع احد للدفاع عنهم واتهام الامن بالتبعية لعفاش او الحوثي أو العمل على اساس مناطقي وعنصري وتكريس النزعة الانفصالية.

هناك تجد المنظومة والنظام وتجد الضبط والانضباط وتجد وحدة الامن وواحدية القيادة.

 

في المكلا تجد هيئة وهيبة رجل الأمن وتجد المجتمع الآمن والمتعاون وفيها جميع الوحدات الأمنية لا تسمى باسم قياداتها وضباطها وأفرادها لا ينتمون لقبيلة أو لمنطقة قياداتها.

هناك المنظومة الأمنية برمتها تخضع وتأتمر بأمر مدير أمن المحافظة والمنظومة العسكرية بكامل وحداتها وتشكيلاتها تخضع لسلطة قائد المنطقة العسكرية الثانية وكلاهما يخضعان لسلطة محافظ المحافظة رجل حضرموت الأول ورئيس لجنتها الأمنية.

في ساحل حضرموت وعاصمته المكلا بالذات تواجدت كل تلك العناصر وانتجت النجاح وأفرزت الناتج واولدت الفارق الذي أتحدث عنه بين عدن والمكلا.

 

الخلاصة أن المنظومة الأمنية في عدن بحاجة إلى فرمتة وإعادة ضبط وجهات وطرق أدارتها تستحق إعادة نظر وبسرعة قبل فوات الاوان.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال