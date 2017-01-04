أرض الميعاد.. أسئلة متواترة حول خدعة العصر مع أن كوكب المريخ لا يمتلك، بالدليل العلمي القاطع، ما يشير إلى وجود بيئة مؤهلة للتطور البيولوجي كما هو الحال على كوكب الأرض، إلا أن صورةً لهيئة «إنسان مريخي» فوق الكوكب الأحمر قد أطلقت قبل سنوات موجة من الاجتهادات لإيجاد معالجات ذهنية بعيدة عن الحسابات

المحافظ الزُبيدي يؤكد على ضرورة استعادة الدور الريادي لميناء عدن اكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي على اهمية الارتقاء بادوات ووسائل العمل في ميناء عدن بما يكفل استعادة الميناء لدوره الريادي في الملاحة الدولية جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مساء اليوم الثلاثاء برئيس مؤسسة موانئ خليج محمد علوي امزربة . للقاءناقش مشاكل الميناء

جرحى في اشتباكات مسلحة بمدينة جعار بأبين قالت مصادر أهلية في مديرية خنفر بأبين بان اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة جعار ما ادى لسقوط عددا من الجرحى من قوات الحزام الأمني . وتباينت الروايات فقد قال مصدر خاص ان الاشتباكات بين جماعة مسلحة وقوة عسكرية تابعة للجهاز الامني كانت متواجدة بقرب مستشفى الرازي في مدينة جعار

الهلال الأحمر الإماراتي يدشن الضخ التجريبي لآبار حقل مياه زمن فوة بمديرية المكلا دشن فريق الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء, عملية الضخ التجريبي لبئر حقل مياه زمن المائي بمنطقة فوة غرب المكلا، بحضور استشاري مشاريع الهيئة بحضرموت المهندس "خليل التميمي"، ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت "شوقي التميمي", والمدير العام لمؤسسة المياه والصرف