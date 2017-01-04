المحافظ الزُبيدي يؤكد على ضرورة استعادة الدور الريادي لميناء عدن
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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 04 يناير 2017 07:43 صباحاً
اكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي على اهمية الارتقاء بادوات ووسائل العمل في ميناء عدن بما يكفل استعادة الميناء لدوره الريادي في الملاحة الدولية
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مساء اليوم الثلاثاء برئيس مؤسسة موانئ خليج محمد علوي امزربة .
للقاءناقش مشاكل الميناء وبعض الصعوبات التي تعيق عمله .
وكيفية تسهيل وتأمين طرق نقل مركبات البضائع الى المحافظات الجنوبية المحررة.
كما تطرق اللقاء الى ضرورة إيقاف نقاط الجباية التي تستلم مبالغ مالية من سائقي المركبات دون معرفة الدولة وبدون سندات رسمية مخولة من الجهات المعنية .
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