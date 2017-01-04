جرحى في اشتباكات مسلحة بمدينة جعار بأبين

قالت مصادر أهلية في مديرية خنفر بأبين بان اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة جعار ما ادى لسقوط عددا من الجرحى من قوات الحزام الأمني .

وتباينت الروايات فقد قال مصدر خاص ان الاشتباكات بين جماعة مسلحة وقوة عسكرية تابعة للجهاز الامني كانت متواجدة بقرب مستشفى الرازي في مدينة جعار .

بينما قال مصدر امني بإن الاشتباكات وقعت بين جهازين ضمن قوات الحزام ولأسباب شخصية .وادت الاشتباكات الى اثارة حالة من الهلع بين المواطنين والمرضى وزوار المستشفى .

وقد تعرضت بوابة المستشفى الذي توقف العمل به بسبب الاشتباكات الى تهشم النوافذ والحاق اضرار مادية فيه .

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