الهلال الأحمر الإماراتي يدشن الضخ التجريبي لآبار حقل مياه زمن فوة بمديرية المكلا

دشن فريق الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء, عملية الضخ التجريبي لبئر حقل مياه زمن المائي بمنطقة فوة غرب المكلا، بحضور استشاري مشاريع الهيئة بحضرموت المهندس "خليل التميمي"، ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت "شوقي التميمي", والمدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس "وهيب غانم"، و مؤسسة السليماني الشركة المنفذة، وعدداً من مهندسي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

وفي تصريح صحفي, أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد "عبدالله المسافري"، بأن تنفيذ المشروع يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم لهم خدمات افضل، مضيفاً إن هذا المشروع سيعزز ويزيد الكميات المنتجة من حقل آبار فلك الذي يبعد عن مدينة المكلا بـ33 كيلومتر ويوفر كميات إضافية لسكان شرق المكلا وأحياء المدينة القديمة بحوالي 30% عما هو موجود حالياً والذي مولته الهيئة في السابق بتوقيع اتفاقية بحفر وتشغيل 5 أبار جديدة.

وأضاف بأن من شأن البئر الجديد أن يحسن خدمة إدخال المياه إلى المواطنين في مناطق غرب المكلا "فوة".

ومن جانبه أشاد المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس "وهيب بن غانم", بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها حفر بئر ارتوازي جديد في حقل زمن المائي غرب المكلا بمنطقة فوة لتحسين منظومة المياه في المنطقة ,معبراً عن شكره وتقديره لدولة الأمارات العربية المتحدة حكومة وشعب، على اهتمامهم بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية بحضرموت.

مضيفاً بأن عمق البئر يصل الى 394 متر وتعبر الإنتاجية في الضخ التجريبي 15 لتر في الثانية لافتاً الى ان مؤشرات التحاليل لجودة المياه تعتبر من النوعية الممتازة جداً.

وأكد بأن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ستقوم بعملية تنفيذ الأعمال المدنية بربط الخط والتيار الكهربائي لتشغيل هذا البئر الذي سيعزز حقل آبار منطقة زمن المغدي للمناطق الغربية لمديرية المكلا.

وكانت الهيئة قد شغلت 5 آبار ارتوازية جديدة للمياه في حقل فلك شرق مدينة المكلا واستكملت كافة الأعمال المدنية وربطتها بالمضخات، في إطار جهودها المتواصلة والحثيثة لتوفير المياه النقية للمواطنين وضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها في ساحل حضرموت.

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