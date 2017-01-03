مدرسة الاعتدال أصيلة النبع والمنهج الحضرمي

هي من المدارس العالمية التي عبرت البحار وصولا لكل القارات وبالمعاملة استوعبت مئات الملايين وبالحكمة والموعظة الحسنة.

هذه المدرسة الوحيدة التي تنتمي للجنوب الحضرمي وبأربتطها المشهورة في كافة بقاع الجنوب الحضرمي وواحدية المنهج.

ان طريقة المنهج الذي اصله حضرمي ومنبته حضرمي النشأة صقلته تريم وشذبته حتى صار عابر للقارات مفخرة الجنوب الحضرمي المنتسب له اكثر من نصف مليار مسلم منتمي.

فهو طريق التوسط والاعتدال والقبول اكتسح كل مناطق عبور الحضارم ليدخلوا فيه افواجا افواج.

لم يكن اليمن ينتمي لمدرستنا الدينية ولم ينتمي اليمن لثقافة هجرتنا ولم ينتمي لثقافة فننا وتراثنا الفني فالدان بأشعاره لم يكن يوما يجيدوا اسلوب الاغتراف منه وشرق وجنوب آسيا وافريقيا بلاد السواحل لم تتعرف عليهم فعلاقتها بحضرموت الجنوبية .

فحروبهم مع الجوار تاريخيا نقيض مصالحنا فلم نشاركهم حروبهم مع الاشقاء يوما فلهم طريقهم ولنا طريقنا المستقل فقد كان العثمانيين يحاربون اليمني ونحن مع بني عثمان ضد اليمني.

احمد بلفقيه

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