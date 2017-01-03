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‘‘بن دغر‘‘ يرفض قيام خدمة أنترنت خاصة بـ الجنوب وتجميد قيام شركة اتصالات خاصة للجنوب

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شبوه برس - خاص - عدن - المكلا
الثلاثاء 03 يناير 2017 06:19 مساءً

 

قدّم وزير الاتصالات لطفي باشريف  مقترحا للرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة  أن يكون لحضرموت والجنوب عامة  استقلالية لخدمة الإنترنت ، وفي الإجتماع الذي عقده هادي ورئيس حكومته بأعضاء المكتب التنفيذي الحضرمي اثناء الزيارة للمكلا ، قدّم باشريف مبررات مقنعة للرئيس هادي بضرورة الإسراع باتخاذ خطوات إجرائية لاستقلالية خدمة النت في حضرموت والجنوب عموما .

وقال مصدر في السلطة المحلية بحضرموت حضر الإجتماع إن بن دغر اعترض بشدّة على مقترح وزير الإتصالات بحجّة إن الاستقلالية ستكون مكلفة جدّا  .

جدير بالتذكير أن وزير الاعلامي اليمني السابق محمد القباطي قد أعلن في مناسبة عامة في مدينة الرياض منتصف العام الماضي عن العمل على أنشاء شركة إتصالات خاصة للجنوب خلال فترة زمنية وجيزة وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم .

 

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