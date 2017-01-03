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رئيس موانئ عدن ... جهود تبذل لمساوات التعرفة الجمركية عبر جميع المنافذ البحرية

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 03 يناير 2017 06:12 مساءً

 

في تصريح للأستاذ محمد علوي أمزربه رئيس موانئ عدن أفاد فيه بأن هناك جهود تبذل لمساواة التعرفة الجمركية في جميع المنافذ البحرية بما يساعد في عملية تنشيط الحركة الملاحية والتجارة البحرية والدفع نحو تحريك العجلة الأقتصادية والتنموية في الجمهورية اليمنية ولا سيما ميناء عدن الركيزة الرئيسية وبوابة اليمن نحو العالم، حيث أفاد الأخ رئيس موانئ عدن  إلى تفهم القيادة الرشيدة ممثلة بفخامة القائد المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكذلك  الحكومه ممثله بدوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن زغر و السلطة المحلية ممثلة بمعالي محافظ محافظة عدن  اللواء عيدروس الزبيدي وإطلاعهم إلى أهمية تظافر الجهود نحو التخفيف من وطأة معاناة المواطن اليمني من خلال تعزيز وتنشيط الحركة التجارية والتنموية وذلك من خلال مراجعة التعرفة الجمركية السائدة وتوحيدها بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني.

وأضاف الأخ رئيس ميناء عدن إلى هناك توجيهات  وفق القرار الاخير للمجلس الاقتصادي لمدينه عدن نحو ترتيب لقاء موسع يجمع السلطات المحلية والتنفيذية والعسكرية لكل من محافظي عدن ولحج والضالع لتدارس السبل الكفيلة لتوفير المناخ الملائم والبيئة الحاضنة والجاذبة للإستثمارات المحلية والخارجية من خلال فرض هيبة الدولة ورعايتها المباشرة لإستقرار النشاط التجاري والخدماتي في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لما له من دور وأثر بالغ على بقية محافظات الجمهورية وإنعكسات ذلك على الوضع الإقتصادي والتنموي  الذي يكاد أن يكون في أمس الحاجة لإعادة الإنعاش لا سيما والأحداث التي عصفت وتعصف بالوطن والمواطن جراء التمرد ومحاولة تقويض سلطة الدولة المدنية والدستوريه.

حيث سيكون على رأس أجنده هذا الاجتماع  موضوع  الجباية والأوتاوات المختلفة المفروضه على سيارات النقل الثقيل في الطرق الرابطة بين المحافظات وتبعاتها من تنفير وتضييق للنشاط التجاري والخدمي.

وتوقع الأخ رئيس ميناء عدن صدور قرارات لمعالجة هذه الإشكاليات في الأيام القليلة القادمة بإذن الله.

 

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