قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تحرر مواقع جديدة بمديرية عسيلان

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع إستراتيجية جديدة في مديرية عسيلان شمالي محافظة شبوة

وقال مصدر ميداني لـ شبوه برس - ان قوات اللواء 26 وكتيبة الحزم وبمساندة مقاتلات التحالف العربي تجاوزت صباح اليوم مركز الساق وسط اشتباكات عنيفة بينها وبين مليشيا الحوثي والمخلوع".

وأكدت المصادر" ان قوات الجيش والمقاومة حررت منطقة المقيربه شرق منطقة الساق بعد معارك عنيفة مع المليشيا غنمت من خلالها آليات ومعدات كما قتلت 3 من مسلحي الحوثي والمخلوع ,أسر آخرين وسط فرار جماعي لأفراد المليشيا فيما أستشهد 1 من أفراد اللواء 26".

وأوضحت قيادة اللواء 26 وكتيبة الحزم لـ شبوه برس - أنها تسعى لقطع طريق إمداد المليشيا الانقلابية الرابطة بين مديرية بيحان ومحافظة البيضاء والتي تبعد الآن عن منطقة المقيربه ما يقارب 8 كيلو.

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