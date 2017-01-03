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قوة من وحدات التدخل السريع تشن ‘‘عملية عسكرية ضد عناصر القاعدة‘‘ في جبال ‘‘المراقشة‘‘ بأبين شرق عدن

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شبوه برس - متابعات - عدن
الثلاثاء 03 يناير 2017 06:02 مساءً

 

شنّ الجيش الوطني اليمني عملية عسكرية شاملة، بمساندة قوات التحالف العربي، ضد تنظيم القاعدة في جبال "المراقشة" بمحافظة أبين شرق عدن، نجَم عنها مقتل 26 مسلحًا من القاعدة وقوات التدخل السريع التابعة للجيش.

 

وقالت مصادر عسكرية، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية: إن قوات من وحدة التدخل السريع، التي جرى تدريبها من قِبل قوات التحالف مؤخرًا، هي التي تقوم بتنفيذ العملية مدعومة بنحو 60عربة مسلحة وآلية عسكرية، مضيفة أن القوات تحركت باتجاه منطقة جبال المراقشة الوعرة، التي تعتبر المَعقل الرئيس للقاعدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

 

يُذكر أن منطقة "المراقشة" تقع بين مدينة شقرة الساحلية ومديرية أحور، وتبعد نحو 100 كيلومتر شرق عدن.

(أ.ش.أ)

 

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