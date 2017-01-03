قصف جوي لطيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات بشبوة ومقتل قائد الكتيبة الخامسة باللواء 26 مشاه

قال مصدر ميداني إن طيران التحالف العربي شن خمس غارات على مواقع المليشيات في الاجوره وشرقي بئر قايد والسليم وحيد بن عقيل وأشعاب عيينه بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة.

وعلى صعيد متصل افاد مصدر في المقاومة الجنوبية لـ شبوه برس - بأن قائد الكتيبة الخامسة باللواء 26 مشاه العقيد صالح مسعد بحيبح المرادي التحق بركب الشهداء واصيب 7 اخرين إثر إنفجار لغم أرضي بهم في جبهة الساق التي تشهد اشتباكات مستمرة منذ صباح الثلاثاء .

ونفى المصدر صحة الأخبار الواردة عن استعادة الحوثيين لموقع السليم، مؤكدا بان هذه الاخبار غير صحيحة

*- من محمد فهد الجنيدي

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