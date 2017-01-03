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الهلال الأحمر الإماراتي يختتم زيارته لمحافظة الضالع بلقاء محافظها

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شبوه برس - خاص - الضالع -
الثلاثاء 03 يناير 2017 05:57 مساءً

 

التقى محافظ الضالع  ، فضل الجعدي وفد الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم  بديوان المحافظة عقب استكمال فريق الهلال الإماراتي زيارته التي قام بها لدراسة جملة من المشاريع الخدمية المخصصة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي لمحافظة الضالع.

 

حيث تنقل فريق الهلال الإماراتي في مختلف مديريات الضالع للإطلاع على احتياجات المرافق والخدمات والاستماع إلى جملة من العراقيل التي تعيق العمل و تحد من تطوره في المحافظة .

 وفي اللقاء عبر محافظ الضالع عن تقديره لما تقدمه دولة الإمارات للمدن المحررة و شكر  هيئة الهلال الإماراتي على استجابته لما تم رفعه من قبل السلطة المحلية باحتياجات المحافظة في مختلف القطاعات  .

 

من جانبها شكرت منسقة المشاريع في هيئة الهلال الإماراتي "ايات عوذلي" مدراء و ممثلي المرافق الحكومية في الضالع على تسهيل عمل فريق الهلال.

ويعد لقاء فريق الهلال الإماراتي بقيادة السلطة المحلية للتنسيق لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المحافظة في مختلف المجالات بدعم من الهلال الإماراتي منها إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية  و دعم قطاع التربية و التعليم بما يلزمه للارتقاء بالعملية التعليمة إلى جانب تحسين الطرقات في المحافظة .

*- رعد الريمي

 

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