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اخبار المحافظات

لحج : تحيي اربعينية السلطان الثائر العبدلي والخبجي يشيد بمواقفه الانسانية

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الثلاثاء 03 يناير 2017 11:46 صباحاً

 

اقيمت صباح اليوم بقاعة مكتب الصحة بلحج اربيعينية الفقيد السلطان الثائر علي عبدالكريم فضل العبدلي وسط حضور كبير ومتميز حيث حضر الاحتفال د.ناصر الخبجي محافظ المحافظة وعوض بن عوض الصلاحي امين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة التحضيرية والوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء مكاتب الوزارات واعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي بالمحافظة والشخصيات الاجتماعية والوطنية واقرباء الفقيد ومحبوة .

وفي الفعالية التي بدأت باي من الذكر الحكيم القيت عدد من الكلمات اشارت جميعها الى المواقف البطولية والانسانية للفقيد ودوره في دعم ومساندة التعليم بلحج .

 

والقى رئيس اللجنة التحضيرية تلتها الاميرة مريم بنت صالح مهدي والتي قالت خلال استعراضها للسيرة الذاتية للسلطان علي عبدالكريم العبدلي : لقد ارتبطت حياته بالكثير من الانجازات في مجال التعليم وهو من شجع شعبه على التعليم باعتباره الركيزة الاساسية لتطور اي مجتمع حيث خصص سكنه الشخصي لطلاب العلم وقدم قصره بالحوطة للجامعةوجعله كلية ناصر للعلوم الزراعية ووهب الاراضي الزراعية المجاورة لخدمة البحث العلمي للكلية كما دعم المدرسة الجعفرية بالوهط واهتم بالجانب الزراعي وفي مقدمته اهتمامه بزراعة القطن كمحصول نقدي ووسع علاقة السلطنة مع الامارات الاخرىوكان بطلا وقف ضد سياسة بريطانيا ونفي عن وطنه لسنوات طويلة لذلك فهو يستحق الاحترام والتقدير وعالرفان لة لحبة لهذا الوطن.

 

بعد ذلك تحدث اللواء احمد مهدي المنتصر عن الماثر للبطولية للسلطان علي عبد الكريم العبدلي ودورة النضالي في الوقوف ضد الاستعمار ودعم الصحة والتعليم. كما تحدث الدكتور ناصر الخبجي عن الفقيد وقال لقد استطاع النهوض بالجانب الزراعي والتعليمي غير ان هذة المحافظة قد تعرضت خلال فترة الاحتلال الى التدمير واليوم ان الاوان ان تستعيد مكانتهاونهظتها لذا ينبغي مكافحة الفسادورص الصفوف ونبذ التفرقة والشتات والتحول الى صنع مستقبل مشرق للاجيال القادمة وترحم على ارواح الشهداء. كما تم عرض ريبورتاج عن مراحل حياة السلطان العبدلي واول زيارة له للحج وعقب عودته الى وطنه .

 

 

 

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