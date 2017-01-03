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ادعو الجميع لحجز مقاعدهم بالقطار والتخلي عن فكرة وضع العصا في الدولاب

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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 03 يناير 2017 07:45 صباحاً

د. بايزيد : ادعو الجميع لحجز مقاعدهم بالقطار والتخلي عن فكرة وضع العصا في الدولاب

 

قال الأمين لـ مؤتمر حضرموت الجامع أن قطار حضرموت الجامع يتأهب للانطلاق نحو محطته المنتظرة.

وقال الدكتور عبدالقادر بايزيد ادعو الجميع لحجز مقاعدهم بالقطار والتخلي عن فكرة وضع العصا في الدولاب لانه ببساطة القطار ليس له دواليب ولن تعيقه العصي عن الانطلاق. مللنا وسئمنا كل انواع الخلاف من اجل الخلاف وآن لنا ان نجتمع ومن اراد التخلف فله مايريد لكنه لن يعيق حضرموت من الوصول لمحطتها المنشودة باذن الله.

 

واضاف بايزيد : دعوة صادقة مخلصة ان لانضيع الفرصة السانحة ولانسمح للحاقدين ان يدخلوا بيننا ليثيروا الفتن. نحن اهل بيت واحد ويقيني ان اختلافنا بيننا البين نابع من حرص على نجاح المؤتمر ورغبة اكيدة في تحقيق الخير لكن لانجعل من هذا الخلاف عائقا وسدا منيعا يعيدنا للخلف. حضرموت اليوم بابنائها في الداخل والخارج تنهض وتنفض غبار عقود من الزمن وتزيل صدأ سنوات عجاف عن بوصلتها ليتحدد مسارها الصحيح الموجه من رغبة اهلها في العزة والكرامة.

 

وحول المساعي التي تبذلها قوى النهب والاستغلال في صنعاء لعرقلة المؤتمر عبر مسميات حضرمية قال بايزيد :  

تصويب اي مسار لاينبغي ان يكون بوضع المتارس امامه ولكن بردم الحفر وازالة المطبات وستجدونا باذن الله في مقدمة الصفوف لهذه الغاية فلانرجو لحضرموت الا مسارا صحيحا للوصول الى هدفها النبيل ودمتم موحدين

 

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