وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش يلتقي قيادات شركة بترومسيلة

التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ومعه الشيخ عبد الرحمن باعباد صباح يوم الاثنين بالأستاذ محمد أحمد بن سميط المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة بموقع عمليات الشركة في القطاع ( 14 ) حيث أطلع الوكيل على سير عمليات الشركة مستمعا إلى شرح واف من المدير العام التنفيذي حول الأنشطة العملياتية في قطاعات ( 10 - 14 - 51 - 53 ) والمستجدات بخصوص تنفيذ مشروع المحطة الكهروغازية بوادي حضرموت .

وتعرف وكيل أول محافظة حضرموت على الخطوات التي تتبعها الشركة لإعداد دراسة لتوفير احتياجات السوق المحلية بالمحافظة والمحافظات المجاورة من الغاز المنزلي وكذا تسريع وتيرة العمل لزيادة الإنتاج في كافة القطاعات النفطية التابعة للشركة بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لشركة بترومسيلة .

واستمع الوكيل بن حبريش من قيادة الشركة إلى المعوقات الأمنية التي تواجهها الشركة وأهمية مساهمة السلطة المحلية في حلها وتسهيل إجراءات العمل وحماية المنشآت في مواقع العمليات والإنتاج .

وأشاد المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة بالجهود التي اضطلع بها وكيل أول المحافظة رئيس حلف حضرموت في تأمين وحماية المنشآت النفطية مع شيوخ القبائل بمناطق امتياز الشركة أبان الإنسحاب المفاجئ لكتيبة حماية الشركات في أبريل 2015 .

من جانبه حيا وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش صمود موظفي وعمال الشركة وثباتهم حفاظاً على المنشآت الاقتصادية الكبيرة التي يعود نفعها ﻷبناء حضرموت بشكل خاص والوطن بشكل عام مؤكدا وقوف السلطة المحلية إلى جانب إدارة الشركة في تذليل أي صعوبات تواجهها .

كما نوه الشيخ عمرو بن حبريش والمدير العام لشركة بترومسيلة إلى الدور الذي تقوم به كتيبة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في تأمين الحقول في القطاعات النفطية التابعة للشركة وما تركته من أثر إيجابي في استئناف الإنتاج .

وكان الشيخ عبد الرحمن باعباد قد أشار في كلمته خلال اللقاء إلى أن المرحلة بحاجة إلى التكامل بين جميع أبناء حضرموت لكسب المرحلة القادمة كي تنعم حضرموت بثرواتها مشيداً بمهنية وتفاني كوادر الشركة من أبناء حضرموت في جميع القطاعات الذين أثبتوا أن حضرموت تمتلك ثروة بشرية قادرة على امتلاك زمام الأمور في شتى المجالات .

حضر اللقاء العميد أحمد عمر المعاري قائد كتيبة حماية الشركات النفطية بالمسيلة .

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