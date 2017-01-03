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المحافظ الزبيدي يلتقي اللجنة العمالية بمصافي عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 03 يناير 2017 07:22 صباحاً

 

التقى  محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي مساء  اليوم الاثنين  باللجنة العمالية لشركة مصافي عدن .وناقش المحافظ الزبيدي موضوع  صرف رواتب موظفي الشركة مطالبهم برفع الاضراب الحاصل في  الشركة ، كون المرحلة التي تشهدها عدن حساسة  ولا تحتمل ذلك .

اللواء عيدروس الزبيدي اكد للجنة العمالية ان تنفيذ الاضراب في الوضع الحالي  هو تدمير للشركة ومصلحة العمال  قبل مصلحة المواطن في هذا الوقت التي تمر فيها الدولة من حرب ضد الانقلابين.

وقال محافظ العاصمة عدن ان مؤسسات الدولة لا يوجد لديها  مشتقات خام كي تستطيع تكريره وانتاجه لشركات  النفطية ، مشيرًا إلى ضرورة أن يعود المنقطعين إلى العمل في الشركة   .

وحث الزبيدي عمال المصافي على رفع الإضراب كون الوضع لا يسمح بذلك مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية  ومراعاه مصلحة الوطن والمواطن ، مضيفًا علينا أن نثبت إدارتنا في عدن في حلحلة مشاكلنا .

وتابع العالم ينظر الينا في ظل وجود هذه الإضرابات  والمشاكل المتوالية باننا لا نستطيع توفير الخدمات للمواطن  وعلينا ان نكمل بعض في ظل الضروف التي يمر بها الوطن .

بدوره تحدث رئيس اللجنة العمالية زكرياء السقاف عن الفساد الإداري الذي حل بشركة المصافي ومازال يمارس من داخل وخارج الوطن  وان الإيرادات للشركة تذهب خلف الكواليس حد قوله ذلك 

 

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