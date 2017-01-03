عدن: مناقشة استئناف العمل في مشروع توسعة الخط البحري

عقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع إجتماع صباح اليوم الإثنين في مبنى الاشغال بمديرية خورمكسر مع مدير الوحدة التنفيذية لمشروع توسعة الخط البحري والشركة المنفذة للمشرع بن جريبه والمخزوم.

وخلال اللقاء طالب الوكيل الشركة المنفذة باستئناف العمل من جديد في المشروع خلال العام الحالي كون الصندوق العربي الكويتي قد التزام بإعادة تمويل المشروع في حالة قيام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربي الذي مول المشروع بنسبة 77% ونسبة 23% من الجانب الحكومي.

واتفق الوكيل ومدير الوحدة التنفيذية والشركة المنفذة للمشروع بعمل محضر يحدد الالتزامات المتبقية على الجانب الحكومي وآلية جديدة تحدد برنامج عمل تنفيذي للمشروع. وبلغت تكلفة المشروع( 34 ) مليون دولار.

ويعد هذا اللقاء إستمرارا للقاء المهندس الزامكي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي في الكويت خلال زيارة الوكيل الاخيرة للكويت الشقيقة والذي تم خلاله مناقشة عودة عجلة مشروع توسعة الطريق البحري.

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