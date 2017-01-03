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قوات المقاومة واللواء 19 تفشل هجوما عنيفا على مواقعها بمنطقتي العلم والسيلم بـ عسيلان

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شبوه برس - خاص - عسيلان شبوه
الثلاثاء 03 يناير 2017 07:13 صباحاً

 

أعلنت قوات اللواء 19 والمقاومة الجنوبية، صباح اليوم، مقتل العشرات من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح إثر هجوما عنيفا شنته المليشيا على مواقع الجيش والمقاومة بمديرية عسيلان في شمال غرب محافظة شبوه،

 

وقال مصدر ميداني لـ "شبوه برس"  أن المقاتلين في مديرية عسيلان  شمال غرب المحافظة تواجه تحدياً ميدانياً كبيراً في سياق الحفاظ على المواقع التي حررتها مؤخرا من قبضة الميليشيات الانقلابية وهي نقطتي العلم والسيلم الإستراتيجيتين،حيث شنت المليشيا يوم أمس وصباح اليوم هجمات شرسة على هذه المواقع  بهدف استعادتها وفك الحصار المطبق على جماعتها في منطقة الصفراء وجبل المنقاش

 

وأكد المصدر ذاته أن الأفراد الأشاوس من أبطال اللواء 19 واللواء21 والمقاومة الجنوبية أفشلوا هذا الهجوم وكبدوا المليشيا خسائر مادية كبيرة وقتلوا ما يقارب خمسة وعشرين منهم

 

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