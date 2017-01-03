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المرفدي : تحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع شكلت لجنة لوضع أسس ومعايير وليس اختيار الشخصيات

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شبوه برس - خاص - المكلا
الثلاثاء 03 يناير 2017 07:11 صباحاً

 

قال المتحدث الرسمي بأسم مؤتمر حضرموت الجامع المحامي " ناصر المرفدي" بأن لجنة الأسس والمعايير التي شكلتها اللجنة التحضيرية الرئيسة في اجتماعها الأخير بالمكلا تختص بوضع أسس ومعايير اختيار الشخصيات سواء التي ستشارك في اجتماع المرجعيات أو المندوبين للمؤتمر وليس تحديد أو اختيار الشخصيات كما روجت له بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية .

وأشار المرفدي إلى أن هذه اللجنة ستعمل وفق ضوابط وآليات تتسم بالوضوح والشفافية بما يضمن لها وضع معايير وأسس واضحة وسليمة يتم على ضوئها اختيار المرجعيات والشخصيات.

 

وأكد "المرفدي" بأن تشكيل لجنة الأسس والمعايير يأتي انطلاقًا من حرص اللجنة التحضيرية الرئيسة على تجنب أية قصور أو اخفاق وضمانة لتحقيق مشاركة جامعة لكل أطياف النسيج والمجتمع الحضرمي بمكوناته ومؤسساته وشرائحه وبالتالي مساهمة الجميع في هذا الحدث الكبير بما يحمله من آمال وتطلعات مشروعة لرسم المستقبل الذي تستحقه حضرموت واجيالها القادمة .

 

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