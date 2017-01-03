‘‘بن حبتور‘‘ رئيس حكومة الانقلابيين يستلم راتبه كاملاً من جامعة عدن

قالت مصادر محلية ان رئيس حكومة الحوثي وصالح الدكتور عبد العزيز بن حبتور استلم راتبه كاملا من جامعة عدن جنوبي اليمن.

وأشارت المصادر وفقا لموقع "يمن برس" إلى أن بن حبتور استلم راتبه كأستاذ جامعي في جامعة عدن بالكامل مع زيادة تخصصات.

وعين الحوثيون وصالح بن حبتور رئيسا لحكومة الإنقاذ والتي شكلت بالمناصفة بينهما في صنعاء نهاية العام الماضي .

يذكر ان بن حبتور كان رئيسا لجامعة عدن وعين محافظا للمدينة قبل الإنقلاب. وقد ساهم بن حبتور في مساندة مليشيا الحوثي وصالح بالدخول إلى عدن وغدر بالرئيس هادي حيث حاول إغتياله عن طريق تسريب معلومات لمليشيا الحوثي وصالح عن سير موكب هادي .

وفر بن حبتور إلى صنعاء عقب اندلاع عاصفة الحزم بقيادة السعودية وعين مؤخرا رئيسا لحكومة الإنقلابيين.

واستغرب مراقبون ان يظل راتب بن حبتور ساريا في جامعة رغم كل مافعله وخيانته للوطن ومساندة لمليشيا الحوثي وصالح.

وقال ناشطون في تعليق ساخر على الخبر ان بن حبتور الرابح الأكبر حيث أصبح يمتلك راتبان من الحكومة الشرعية والانقلابيين.

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