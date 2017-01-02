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خطة لتأمين سواحل شبوة

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الاثنين 02 يناير 2017 06:24 مساءً

 

استحدثت قوات النخبة في شبوة التي تم تدريبها من قبل قوات التحالف العربي مركزاً استطلاعياً في أحد الجزر التابعة للمحافظة جنوب شرق اليمن، ضمن الجهود الأمنية لتأمين السواحل والتصدي لعمليات تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي.

 

وأكد قائد قوات النخبة في بلحاف خالد علي العظمي، أن المركز تم استحداثه في جزيرة سخة إحدى أكبر الجزر الواقعة في منطقة بئر علي الساحلية، وسيقوم المركز بتبادل المعلومات مع الزوارق البحرية التي تنفذ دوريات مستمرة من أجل مكافحة التهريب التي تنامت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب.

 

وأضاف أن القوات شرعت منذ بدء عمليات انتشارها في مطلع ديسمبر 2016 في تنفيذ عدد من المهام الأمنية لتأمين سوحل مديرية رضوم من أي اختلالات، وعلى رأسها عمليات التهريب والتهديدات الإرهابية التي تستهدف المنطقة.

 

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