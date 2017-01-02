مناقشة اﻻوضاع العلمية واﻻكاديمية بكلية التربية بمحافظ شبوة

ناقش محافظ شبوة احمد حامد لملس مع عمادة كلية التربية ومجلسها التعليمي كافة اﻻوضاع العلمية واﻻكاديمية بالكلية وقضايا وهموم اعضاء هيئة التدريس والطﻻب فيها والمعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي بالكلية التي يدرس بها ثمانمائة وعشرة طالب وطالبة .

وخﻻل اللقاء اكد المحافظ لملس على اهمية هذا الصرح التعليمي في حياة المحافظة .

منوها بدوره في اعداد المعلمين ورفده مدارس التعليم يمختلف احتياجاتها منهم .

وشدد على ضرورة توفير الموازنة التشغيلية للكلية اسوة بغيرها من كليات جامعة عدن والجامعات اﻻخرى .

وحياء عمادة الكلية ومعلميها على اصرارهم بمواصلة التعليم الجامعي بالكلية بالرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها البﻻد .

ووجه المحافظ لملس بتوفير بعض التجهيزات الفنية واﻻدوات المكتبية اﻻساسية للكلية .

من جانبه اوضح عميد الكلية الدكتور سالم لجدع اﻻهﻻلي مجموعة المعوقات التي تواجه الكلية ولخصها في احتياجها الشديد لمبنى جديد نظر لقدم المبنى الحالي لها والغير المناسب للتعليم الجامعي وعدم وجود قاعات محاضرات كافية فيه ﻻتساع الطﻻب الذين يدرسون في ستة تخصصات علمية بالكلية .

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