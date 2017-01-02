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محافظ شبوة لملس يدشن صرف الرواتب للجنود في محافظة شبوة ويشيد بجهود الأمن ولجنة الصرف

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الاثنين 02 يناير 2017 06:14 مساءً

 

قام محافظ شبوة احمد حامد لملس صباح اليوم بزيارة الى لجان صرف الرواتب بمحافظة شبوة وأعلن المحافظ لملس ويرافقه مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول تدشين صرف رواتب الجنود السابقين يدا بيد

وأشاد المحافظ لملس بأجراءات الصرف من اللجان وأشاد بالجهود الأمنية في تنظيم عملية صرف الرواتب

وقال مدير عام شرطة شبوة انه يتم اليوم صرف المرتبات الذي سيكون للجنود السابقين فقط ،  والذي بلغ إجمالي عددهم "٢٩٧٧" جندي ، مشيرا انه نزلت توجيهات من رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي باعتماد 3000 من الجنود المستجدين بجهود محافظ شبوة احمد حامد لملس الذي سوف يتم صرف رواتبهم قريبا

 

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