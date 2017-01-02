محافظ شبوة لملس يدشن صرف الرواتب للجنود في محافظة شبوة ويشيد بجهود الأمن ولجنة الصرف

خطة لتأمين سواحل شبوة استحدثت قوات النخبة في شبوة التي تم تدريبها من قبل قوات التحالف العربي مركزاً استطلاعياً في أحد الجزر التابعة للمحافظة جنوب شرق اليمن، ضمن الجهود الأمنية لتأمين السواحل والتصدي لعمليات تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي. وأكد قائد قوات النخبة في بلحاف خالد علي

مناقشة اﻻوضاع العلمية واﻻكاديمية بكلية التربية بمحافظ شبوة ناقش محافظ شبوة احمد حامد لملس مع عمادة كلية التربية ومجلسها التعليمي كافة اﻻوضاع العلمية واﻻكاديمية بالكلية وقضايا وهموم اعضاء هيئة التدريس والطﻻب فيها والمعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الجامعي بالكلية التي يدرس بها ثمانمائة وعشرة طالب وطالبة . وخﻻل اللقاء

هيئة ‘‘الكويت إلى جانبكم‘‘ ترمم وتعيد تأهيل أربع كليات بجامعة عدن دشنت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة وجامعة عدن بكلية الحقوق بالحرم الجامعي في مدينة الشعب توقيع عقود ترميم وإعادة تأهيل وصيانة أربع كليات بجامعة عدن وهي الهندسة والآداب والتربية عدن والتربية زنجباربتكلفة إجمالية حوالي 70مليون ريال بتمويل من حملة الكويت إلى جانبكم

الحزم.. مفتاح الحل في اليمن يُرشدنا التاريخ دائماً إلى مفاتيح الحلول السياسية للأزمات السياسية اليمنية التي لطالما نجحت في تفكيكها وإعادة اليمن إلى أوضاع أكثر استقراراً تسمح للحياة السياسية بالممارسة بحسب التقاليد اليمنية، في هذا الجزء لا يمكننا تجاوز (معاهدة الطائف) 1934م التي توافق عليها