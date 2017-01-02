نادي عدن للتصوير يهدي صورة مسجد الشيخ زايد بن سلطان للمحافظ الزبيدي

أهدى نادي عدن للتصوير مساء اليوم محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي أحد أبرز الصور للعالم الإسلامية المشاركة في المعرض الدولي للحضارة الإسلامية بعدن .

وتسلم المحافظ الزبيدي من رئيس نادي عدن للتصوير نايف السيد ونائب النادي سارة الرشيد صورة لمسجد الشيخ زايد بن سلطان في الإمارات تقديرا لدعمه السخي وجهوده الكبيرة في إنجاح المعرض الذي شهدته عدن للفترة من 28 ديسمبر 2016 حتى 2 يناير 2017 .

وينظم نادي عدن للتصوير معرض دولي للصور بعنوان الحضارة الإسلامية وبمشاركة 20 دولة خليجية وعربية وإسلامية بدعم من صندوق التراث والتنمية الثقافية م. عدن ومن المحتمل اختتام فعالياته غد الأربعاء .

وأقيم المعرض الدولي الذي رعاه ودشنه شخصيا اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن الأربعاء الماضي في المجلس التشريعي بمدينة كريتر لمدة 6 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء .

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