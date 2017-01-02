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محافظ حضرموت : ضبط قاطرة اسلحة وقاذفات صواريخ كانت في طريقها للمليشيات

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شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 02 يناير 2017 10:54 صباحاً

 

كشف محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك ان قوات النخبة تمكنت من ضبط قاطرة تحمل على منتها اسلحة وقاذفات صواريخ مهربة في منطقة واقعة بين مديرية الريدة الشرقية وسيحوت شرق مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

وقال المحافظ بن بريك في تصريحات صحفية إن هذه الاسلحة تشبه الاسلحة التي تم ضبطها في محافظة مأرب شمال اليمن وهي صواريخ واسلحة.

وأكد أن القبض على هذه القاطرة هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القاضية بتشديد الرقابة على المنافذ في الجمهورية وقد اتخذت التدابير من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وادارة الامن بالمحافظة وكللت هذه التدابير بإلقاء القبض على القاطرة التي تحمل هذه الاسلحة المهربة والتي كانت في طريقها للانقلابيين.

ونوه أن هذه الحملة كثفت التشديد على كافة السيارات والقاطرات التي تدخل عبر المنافذ وكذا تفعيل الرقابة على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة.

إبطال عبوات ناسفة

وبين المحافظ انه تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة زرعها عنصران على ضفاف خور المكلا السياحي.

واشار الى ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغات من قبل المواطنين بوجودها وجرى استدعاء خبراء من مكافحة الالغام الذين قاموا بتفكيك وابطال هذه العبوات.

وأكد أن الاجهزة الامنية تقوم حاليا بمطاردة المشتبه بهم في وضع هذه العبوات على الخور وذلك لتعقبهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

 

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