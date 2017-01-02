حضرموت : وادي يـــون

يون إحدى مناطق حضرموت هي منطقة متوسطة الارتفاع تقع ما بعد أرياف المكلا باتجاة الشمال الغربي للمكلا هي عبارة عن وادي خصيب ملي بأشجار السدر وببعض النخيل وبالتربة الخصبة ولاكن تعتمد على مياة الأمطار ولحسن حظها انها تشرب على اربعة اودية رئيسية تبدا فروعها من كور سيبان إلى رأس حواره والى الدهمة والفرضحة ولذلك تكاد مزروعة طوال العام إلى حد ملل اهلها من التعب في بعض الاعوام تصب سيولها في بحر العرب عبر وادي حجر.

توجد بها عدة قراء أهمها القارة القرن العرم الجنان القزيم الكتيفة مهروة.

تشتهر بأنتاج أفضل أنواع العسل (البغية) وذلك لأحتوائها على أكثر من عشرة آلاف شجرة من اشجار السدر (العلب) من الحجم الكبير والمعمرة من ذو آلاف السنين وكذلك بزراعة الموز وحبوب الذرة الرفيعة والسمسم والدجر والبر بالاظافة لاعلاف المواشي

وتفتقر لابسط مقومات الحياة وهي الطريق الأسفلتي والذي لايتجاوز طوله لو انشئ من المكلا 70 كيلو متر.

*- الصوه لبعض الشخصيات من وادي يوان

انجرامس سنة 1945

*- المكتبة العامرية للتوثيق

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