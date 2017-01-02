منذ
محافظ حضرموت : ضبط قاطرة اسلحة وقاذفات صواريخ كانت في طريقها للمليشيات
  كشف محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك ان قوات النخبة تمكنت من ضبط قاطرة تحمل على منتها اسلحة وقاذفات صواريخ مهربة في منطقة واقعة بين مديرية الريدة الشرقية وسيحوت شرق مدينة المكلا عاصمة حضرموت. وقال المحافظ بن بريك في تصريحات صحفية إن هذه الاسلحة تشبه
منذ دقيقتان
حضرموت : وادي يـــون
  يون إحدى مناطق حضرموت هي منطقة متوسطة الارتفاع تقع ما بعد أرياف المكلا باتجاة الشمال الغربي للمكلا هي عبارة عن وادي خصيب ملي بأشجار السدر وببعض النخيل وبالتربة الخصبة ولاكن تعتمد على مياة الأمطار ولحسن حظها انها تشرب على اربعة اودية رئيسية تبدا فروعها من كور سيبان إلى
منذ ساعه و 54 دقيقه
تقرير : حصاد 2016 ( عـــدن عــام من الألــم والأمـــل)
  عام 2016 كان عاما ساسيا وعسكريا بامتياز ، تحققت فيه انتصارات  في الجنوب ، وإخفاقات في الشمال ،  فقد صدرت فيه قرارات  تاريخة أفرحت البعض وخيبت آمال آخرين  . ومن أبرز الأنجازات التي شهدتها العاصمة عدن وشكلت علامة فارقة ،  تطهير المدينة من العناصر الإرهابية ، حيث
منذ ساعه و 55 دقيقه
شي عيشه !!
  خرجت باكرا كعادتي عندما اكون في عدن واذا بجاري يدف سيارته القديمة ( المدحملة ) كالمعتاد فذهبت لمساعدته قائلا له خير شعك دوخت بِنَا انت وسيارتك قال ما ادري ببوها عادني أمس بدلت البطارية وكل يوم بدل لها حاجة هذه سيارتي كما بلادنا كل يوم عطال ، جاري هذا مستأجر بجانب منزلي
منذ ساعه و 59 دقيقه
سياسيون جنوبيون يطالبون الرئيس هادي بإبعاد وزير داخليته
  حسين محمد عرب وزير داخلية عفاش سابقا ووزير داخلية هادي حاليا رجل مثير للجدل بالأمس , كان محط ثقة المخلوع عفاش لدرجة أن أشركه في إستثمارات نفط حضرموت ومنحه هبات عديدة واليوم يحظى بثقة مطلقة من الرئيس هادي على الرغم من مما يثار من شكوك حوله ويتهم فيها بتقديم دعم لعفاش لم
الرئيسية اخبار المحافظات حضرموت : وادي يـــون
اخبار المحافظات

حضرموت : وادي يـــون

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 02 يناير 2017 10:53 صباحاً

 

يون إحدى مناطق حضرموت هي منطقة متوسطة الارتفاع تقع ما بعد أرياف المكلا باتجاة الشمال الغربي للمكلا هي عبارة عن وادي خصيب ملي بأشجار السدر وببعض النخيل وبالتربة الخصبة ولاكن تعتمد على مياة الأمطار ولحسن حظها انها تشرب على اربعة اودية رئيسية تبدا فروعها من كور سيبان إلى رأس حواره والى الدهمة والفرضحة ولذلك تكاد مزروعة طوال العام إلى حد ملل اهلها من التعب في بعض الاعوام تصب سيولها في بحر العرب عبر وادي حجر.

 توجد بها عدة قراء أهمها القارة القرن العرم الجنان القزيم الكتيفة مهروة.

 تشتهر بأنتاج أفضل أنواع العسل (البغية) وذلك لأحتوائها على أكثر من عشرة آلاف شجرة من اشجار السدر (العلب) من الحجم الكبير والمعمرة من ذو آلاف السنين وكذلك بزراعة الموز وحبوب الذرة الرفيعة والسمسم والدجر والبر بالاظافة لاعلاف المواشي

وتفتقر لابسط مقومات الحياة وهي الطريق الأسفلتي والذي لايتجاوز طوله لو انشئ من المكلا 70 كيلو متر.

 

*- الصوه لبعض الشخصيات من وادي يوان

انجرامس سنة 1945

*- المكتبة العامرية للتوثيق

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة