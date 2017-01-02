خرجت باكرا كعادتي عندما اكون في عدن واذا بجاري يدف سيارته القديمة ( المدحملة ) كالمعتاد فذهبت لمساعدته قائلا له خير شعك دوخت بِنَا انت وسيارتك قال ما ادري ببوها عادني أمس بدلت البطارية وكل يوم بدل لها حاجة هذه سيارتي كما بلادنا كل يوم عطال ، جاري هذا مستأجر بجانب منزلي وصديق عزيز منذ عشرين سنه ويعاني مما يعانيه كل الجيران وسكّان عدن ، هذا الرجل هو ولد عم الرئيس هادي لزم ..

*شي عيشه ..

الرئيس سالم ربيع علي استشهد وهو مديون بستمئة شلن لصاحب الدكان ولم يورث احمد ابنه الا شقة في التواهي مثله مثل اي مواطن بسيط ..

*شي عيشه ..

علي ناصر محمد هو الرئيس الذي عاشت عدن في عهده اجمل مراحلها التنموية والاقتصادية ومع هذا خرج من السلطة لا يملك الا بيت والده في دثينة ومازال قائما حتى الان ..

*شي عيشه ..

اغلب قيادات محافظة ابين منهم العسكري والمدني والذين بلغ صيتهم عنان السماء ماتوا او قتلوا وهم فُقراء ولم يورثوا لأسرهم الا الفقر والنكد ولم نسمع ان قائد أبيني تملك المليارات او اصبح من اهل الأموال والمشاريع ، رحلوا وتركوا اولادهم يركضون خلف رواتبهم التي لا تكفي يومين ويكفي أبين شرف أن شيخ الشهداء البالغ من العمر ثمانين عاما الشهيد علي ناصر هادي سقط دفاعا عن عدن من الغزو المجوسي الإيراني ..

*شي عيشه ..

منذ ان فتحت عيني على الدنيا وكل جيراني من ابين سواء من مودية او لودر او جعار وزنجبار، لم ارى او اسمع ان احدهم زلت نفسه عند المال او كان يسعى خلف ذلك او انه باع نفسه من اجل المال بلعكس لم اجد أكرم ولا أعز نفسا منهم ..

*شي عيشه ..

كل مراحل الصراعات في الجنوب والشمال كانت ابين تلقى لها النصيب الأكبر من الضحايا والحزن والالم ومازالت حتى اللحظة ولم نسمع او نرى لهم مطالب شخصية فئوية ، انظروا الى محافظتهم من شرقها الى غربها كيف تعيش وأقسم بالله ان من يراها سيقول يعيشون خارج الزمن قبل التاريخ ، مع انهم يتصدرون القرار السياسي والعسكري لكن شاهدوا بلادهم كيف هي ..

*شي عيشه ..

محافظة ابين ستبقى رمزا وطنيا وثوريا وكل ما تعانيه اليوم بسبب مواقفها البطولية ومازال شبابها في كل ميدان يذود عن الحمى ، انظروا لحشود القاعدة والمليشات الحوثية الى اطرافها وكل ذلك بهدف جعلها مكانا للقتال لكي تدمر تماما عقابا لها لما فعلت بعفاش وثعابين صنعاء من تدمير وتمزيق وتشريد وضياع الحكم عليهم ..

*شي عيشه ..

من يصف ابين بأنها حق عيشه وبيع وشراء هي نفس الجهات التي وصفت اليافعي انه باحث عن سلطه وسنحان الجنوب والضالعي مجرم قاتل والحضرمي جبان واللحجي ضعيف والشبواني بائع ارضه والعدني دخيل هندي صومالي ، هي نفس المطابخ التي رمت صفاتها القذرة علينا ..

*شي عيشه ..

اخيرا يا ابناء الجنوب الكرام من باب المندب الى المهرة ، نحن جسد واحد دمنا واحد عرضنا واحد وبيتنا واحد فحافظوا عليه من الإشاعات والفتن التي يروج لها العدو الخبيث من زمن بعيد وماهذه الحرب الاخيرة التي انتصرنا بها الا تأكيد على اننا روح واحدة ، حفظ الله الجنوب أرضا وإنسانا ..

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